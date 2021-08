Les Princes et les Princesses de l’Amour reviendront bientôt pour une neuvième saison sur W9. Or, il semblerait que deux anciens candidats de l'émission les Marseillais à Dubaï soient susceptibles de rejoindre le casting : Alex Giudi et Sandro Casagrande.



Bien que la production n’ait pas encore officiellement transmis la liste complète des candidats des Princes et Princesses de l’Amour 9, les internautes ont hâte de découvrir quelles personnalités figureront au casting. Pour l’instant, seuls Charles, Illan, Léana Tristan, Haneia et Isabeau semblent être confirmés comme participants pour cette nouvelle saison. La présence de Marine El Himer a également été évoquée. Cependant, d’après le compte Instagram @vaarruecos, qui suit de près de nombreuses célébrités de télé-réalité issues des programmes de W9, il se pourrait également que deux “Marseillais” rejoignent le tournage. En effet, d’après une story publiée par le blogueur, Alex Giudi et Sandro Casagrande intégreraient l’émission en tant que prétendants. Pour rappel, le tournage devrait bientôt débuter dans le Sud de la France.





Les Marseillais : Deux candidats au casting de la saison 9 des Princes et Princesses de l'amour

Si le public a pu découvrir Alex Giudi et Sandro Casagrande dans les Marseillais en début d’année, Alex n’en était pas à son coup d’essai avec les émissions de W9. En effet, il était déjà apparu en tant que prétendant de Beverly au cours de la huitième saison des Princes et Princesses de l’Amour. Il avait également tenté sa chance auprès de Marine El Himer dans la villa des Marseillais à Dubaï. Si la jeune femme est confirmée comme Princesse au sein de la saison 9, Alex pourrait donc bien revenir pour essayer à nouveau de la séduire. Plutôt discret, Sandro Casagrande possède pourtant de nombreux followers sur les réseaux, qui ne manqueront pas de suivre son aventure dans les Princes et les Princesses de l’Amour 9.