Les Marseillais : Jessica Thivenin fatiguée par sa grossesse

Les dernières semaines n’ont pas été simples pour Jessica Thivenin. Après une dispute avec son mari, l’ancienne candidate des Marseillais semble maintenant avoir des difficultés avec sa grossesse. Heureusement, rien de grave, mais la jeune femme est tout de même apparu en larme sur Instagram.



Jessica Thivenin et Thibault Garcia des Marseillais, forment l’un des couples les plus suivis sur les réseaux sociaux. Déjà parents du petit Maylone, né en 2019, ils attendent désormais un second enfant. En effet, la jeune femme a annoncé sa grossesse en janvier 2021, pour la plus grande joie de ses fans. Mais, après ces moments de bonheur, Jessica traverse maintenant une période difficile. Sur son compte Instagram, elle a révélé avoir eu une grosse dispute avec son conjoint. Thibault Garcia aurait ainsi été en boite de nuit sans l’avertir, après le tournage d’un clip. Mais ça n’est pas tout, puisque la jeune femme a ensuite eu une mauvaise nouvelle lors de sa visite de contrôle chez le gynécologue. En effet, elle pourrait avoir quelques soucis avec sa grossesse.





Les Marseillais : Jessica Thivenin inquiète pour son accouchement

L’ancienne candidate des Marseillais vient d’apprendre que son col avait diminué, comme elle l’a expliqué à ses followers sur les réseaux sociaux. Fatiguée par ses contractions, elle semble à bout de nerfs de “faire des efforts pour rien”. Toutefois, sa condition est pour l’instant sans gravité puisque sa petite fille est en bonne santé. Cependant, son inquiétude est sûrement renforcée par les difficultés qu’elle a rencontrées lors de son premier accouchement. En effet, Maylone avait dû être opéré quelques jours après sa naissance. Heureusement, son état de santé s’est depuis grandement amélioré. Aussi les internautes espèrent que Jessica Thivenin pourra cette fois-ci profiter d’une grossesse plus aisée, et que sa dispute avec Thibault Garcia sera rapidement oubliée par la jeune femme.