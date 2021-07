Les Marseillais : Julien Tanti rassure ses fans après son opération

Alors que le tournage de la sixième saison des Marseillais vs le Reste du Monde est en cours, Julien Tanti aurait été forcé de quitter le programme pour se faire opérer. Heureusement, tout s’est bien passé pour le jeune homme qui a posté une story rassurante sur son compte Instagram.



Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 ont dû se passer de l’un de leurs candidats phares durant quelques jours. D’après une photo visible sur le compte Instagram de Julien Tanti, il semblerait en effet que le mari de Manon Marsault ait dû quitter le tournage pour se faire opérer. Posté vendredi dernier, le cliché le montre allongé sur un lit d’hôpital revêtu d’une blouse et d’une charlotte. L’image est accompagnée d’une phrase de remerciement pour ses followers, qui lui ont envoyé de nombreux messages de soutien, et pour le personnel soignant. Dans les commentaires, les internautes s’interrogent sur les raisons de cette hospitalisation. En effet, le Marseillais n’a pas donné plus de détails sur ce qui l’a poussé à se rendre à la clinique.





Les Marseillais : Pourquoi Julien Tanti a-t-il été opéré ?

En légende, Julien Tanti n’a donné aucune explication sur sa condition, ce qui a engendré de nombreuses rumeurs concernant une chirurgie esthétique. Si le candidat des Marseillais vs le Reste du Monde 6 ne s’est pas encore officiellement exprimé sur le sujet, le compte Instagram @Aqababe semble avoir découvert la vraie cause de son opération. D’après le blogueur, Julien Tanti aurait en effet souffert d’une hernie abdominale, et aurait donc été contraint d’interrompre sa participation au cross de W9 pour se faire soigner. Cependant, son absence n’est que temporaire comme le laisse supposer Julien Tanti lui-même. Après avoir remercié ses abonnés, le jeune homme a ainsi déclaré qu’il repartirait “de plus belle” lorsqu’il serait remis sur pied.