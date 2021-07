Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Bastos éliminé ?

Les entrées dans la villa s’enchaînent au sein des Marseillais vs le Reste du Monde 6, tandis que certains candidats doivent quitter l’aventure. D’après la rumeur, le dernier éliminé serait un membre du Reste du Monde : Bastos.



Entre histoires d’amour, clashs, arrivées surprises et départs soudains, cette saison des Marseillais vs le Reste du Monde 6 s’annonce mouvementée. Les téléspectateurs attendent ainsi avec impatience de découvrir les images du cross, qui sera diffusé sur W9. Heureusement, pour les aider à patienter, certains blogueurs leur donnent chaque jour des nouvelles du tournage. C’est notamment le cas du compte Instagram @shayaratv, qui suit attentivement chaque entrée et chaque élimination ayant lieu dans la villa. Or, d’après les dernières informations partagées en story, il semblerait que ce soit la famille du Reste du Monde qui ait dû voir partir l’un de ses membres cette semaine. En effet, selon la rumeur, Bastos aurait été évincé du cross au grand désespoir de Victoria dont il commençait à se rapprocher.





Bastos quitte la villa des Marseillais vs le Reste du Monde 6 ?

Comme le compte @shayaratv l’a précisé, cette exclusivité est à prendre “avec des pincettes”. Toutefois, si l’information s’avère exacte, les internautes ignorent encore ce qui a poussé Bastien Grimal vers la sortie de cette saison des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Il faudra attendre pour savoir s’il a été éliminé lors d’une cérémonie ou à l’occasion d’une mort subite. Si Bastos a bel et bien quitté le cross, ses fans s’inquiètent pour Victoria, qui débutait une relation avec l’ancien candidat de Secret Story 10. Cependant, il semblerait que le couple connaisse une suite heureuse, puisque les rumeurs prétendent qu’ils sont toujours ensemble. En effet, Bastien se serait finalement détourné d’Océane El Himer, avec laquelle il s’était pourtant découvert de nombreuses affinités, cette dernière étant également la sœur jumelle de son ex.