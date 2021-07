Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Bastos et Océane El Himer en couple ?

Le tournage de la saison 6 des Marseillais vs le Reste du Monde vient à peine de débuter et un nouveau couple pourrait déjà s’être formé. En effet, il semblerait que Bastos sorte désormais avec Océane El Himer, la sœur jumelle de son ex.



Alors que les candidats des Marseillais vs le Reste du Monde viennent seulement de se retrouver, certains couples sont déjà en crise dans la villa. Tristan se serait ainsi séparé de Laura, et il aurait jeté son dévolu sur Océane El Himer. Mais il semblerait que ce rapprochement ait été de courte durée, à en croire les dernières informations dévoilées par le compte Instagram @shayaratv. En effet, la jeune femme de 27 ans aurait décidé de quitter son nouveau compagnon suite à une cérémonie d’élimination. Or, la raison de cette séparation pourrait être son attirance pour un autre candidat : Bastien Grimal. Toutefois, si ce couple devient réalité, Océane pourrait bien déclencher la colère de sa sœur jumelle Marine El Himer, puisque Bastos n’est autre que son ex.





Océane El Himer bientôt en couple avec Bastos, l’ex de sa sœur ?

Alors que le couple de Bastos et Marine El Himer, formé au cours d’Objectif Reste du Monde, fait désormais partie du passé, le jeune homme semble se rapprocher de la jumelle de son ex. Le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6 serait ainsi propice à l’apparition d’une nouvelle liaison. Si Océane El Himer prend la décision de se mettre en couple avec Bastos, elle devra toutefois faire face à la colère de sa sœur, qui pourrait également rejoindre l’émission de W9. Or, les deux jeunes femmes n’en sont pas à leur première dispute à ce sujet. En effet, Océane est déjà sortie avec deux ex de Marine : Benjamin Samat et Flo. De nombreux clashs sont donc à prévoir dans l’équipe du Reste du Monde.