Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Hilona en guerre contre Julien et Océane

Si les rumeurs prétendaient qu’Hilona ne participerait pas aux Marseillais vs le Reste du Monde 6 pour ne pas voir Julien Bert auprès d’une autre, elle semble avoir changé d’avis. En effet, la jeune femme vient tout juste de rejoindre l’émission phare de W9 pour régler ses comptes avec son ex.



La troisième saison des Princes et Princesses de l’Amour a été marquée par la rencontre de Julien Bert avec son ancienne fiancée Hilona. Bien qu’ils soient restés ensemble durant plusieurs années, ils sont désormais en conflit permanent sur les réseaux sociaux. En effet, Hilona semble avoir beaucoup de rancœur envers le jeune homme suite à leur séparation. Elle a d’ailleurs laissé entendre que son ex s’était montré violent et infidèle au cours de leur relation. Hilona a ainsi déclaré qu’elle souhaitait prendre du recul et ne plus participer aux émissions aux côtés de son ancien compagnon. Les internautes ne s’attendaient donc pas à la voir intégrer la nouvelle saison des Marseillais vs le Reste du Monde, qu’elle a pourtant rejoint il y a quelques jours.





Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Julien Bert et Océane El Himer au cœur de multiples clashs

D’après le compte Instagram @shayaratv, l’arrivée d’Hilona au sein de la villa des Marseillais vs le Reste du Monde 6 a été très mouvementée. En effet, après avoir commencé son aventure en se rapprochant de Laura, Julien Bert a finalement décidé de se mettre en couple avec Océane El Himer, malgré les interventions de Maeva Ghennam qui espérait éloigner le jeune homme de tentations. Si l’information avait déjà fuité sur les réseaux sociaux, Hilona a pourtant pris la décision de rejoindre le cross de W9. Ainsi, la jeune femme aurait attaqué son ex et sa nouvelle conquête dès son arrivée sur le tournage. Rapidement, le clash se serait alors transformé en altercation plus violente. Julien a ensuite confirmé à Hilona qu’il souhaitait désormais rester auprès d’Océane El Himer.