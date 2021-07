Les Marseillais vs le reste du Monde 6 : Julien Tanti aurait sauvé Maeva Ghennam

Alors que l’élimination de Milla Jasmine par Maeva Ghennam fait beaucoup de bruit sur les réseaux, de nombreux candidats des Marseillais vs le Reste du Monde 6 auraient souhaité venger leur camarade. Toutefois, Maeva Ghennam semble avoir trouvé un allié inattendu : Julien Tanti.



Le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6 vient à peine de commencer et déjà de multiples rebondissements sont venus perturber l’aventure. Maeva Ghennam aurait notamment utilisé une nouvelle règle pour évincer Milla Jasmine du cross, qui sera diffusé sur W9, déclenchant la colère des amis de la jeune femme. Ces derniers ont donc décidé de tout faire pour éliminer Maeva dès que possible. Or, d’après le compte Instagram @shayaratv, un retournement de situation est venu contrecarrer leur plan. Pourtant, tout se déroulait comme prévu puisque l’équipe des Marseillais a échoué cette semaine. Les candidats se sont ainsi alliés pour que Laura et Maeva se retrouvent à égalité au niveau des votes, afin que la famille du Reste du Monde soit responsable du choix final.





Julien Tanti offre l’immunité à Maeva Ghennam pour qu’elle reste dans le cross de W9 ?

La situation aurait dégénéré au moment de la délibération. En effet, si les candidats du Reste du Monde souhaitaient venger Milla Jasmine, ils ne s’attendaient pas à ce que Julien Tanti utilise sa carte d’immunité pour protéger Maeva Ghennam. Pour les fans du jeune homme, cette action semble n’avoir aucun sens puisqu’il est lui-même marié à Manon Marsault. Or, les querelles qui opposent sa femme avec Maeva Ghennam sont bien connues du public. D’après la rumeur, Julien Tanti n’aurait d’ailleurs pas dévoilé la vérité à Manon sur le sauvetage de sa rivale. Si l’information est confirmée, il faudra s’attendre à assister à une crise de grande ampleur à la fois au sein du couple, mais également au cœur de la villa des Marseillais vs le Reste du Monde 6.