Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : La date de diffusion dévoilée

Alors que le tournage du cross est toujours en cours dans le Sud de la France, l’un des candidats vient de révéler la date de diffusion du programme de W9 sur son compte Instagram. S’il dit vrai, vous pourrez découvrir la saison des Marseillais vs le Reste du Monde 6 à partir du 30 août.



Le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6 semble toucher à sa fin, malgré les rumeurs de prolongation. En effet, certains prétendaient qu’il aurait pu être rallongé dans l’attente de voir le couple Paga et Adixia se reformer. Toutefois, Adixia étant désormais en couple avec Simon, et Paga avec Giuseppa, la production aurait finalement décidé de maintenir la date initiale de fin de tournage de cette nouvelle saison des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Les internautes pensaient également revoir Milla avant le dénouement du cross, mais la jeune femme ayant attrapé le COVID, ce scénario n’est plus envisageable. L’équipe qui remporte ce cross sera donc bientôt connue de tous et le Reste du Monde espère partir une nouvelle fois avec la coupe. Les téléspectateurs quant à eux attendent impatiemment de découvrir cette nouvelle saison des Marseillais vs le Reste du Monde 6 sur W9.





Les Marseillais et le Reste du Monde 6 reviennent le 30 août sur W9

D’après les dernières informations transmises par Florent André, le public pourra bientôt retrouver Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 sur W9. En effet, alors que le Marseillais se prêtait au jeu des questions/réponses en story sur son compte Instagram, il a dévoilé la date de diffusion de l’émission. Qu’il s’agisse d’une révélation accidentelle ou programmée, l’annonce du jeune footballeur ne laisse aucune place au doute. Lorsqu’un internaute lui a demandé s’il pensait refaire de la téléréalité, il a tout simplement répondu : “Il y aura le cross le 30 août sur vos écrans”. Pour l’instant, ni la production ni la chaîne n’ont confirmé l’information. Toutefois, cette date paraît crédible, puisqu’Objectif Reste du Monde devrait se terminer le 27 août. W9 enchaînerait donc directement ses deux émissions phares.