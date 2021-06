La sixième saison du célèbre cross qui oppose Les Marseillais au Reste du Monde pourrait bien être lancée dès ce jeudi. C’est ce qu’a laissé entendre l’un des candidats de cette édition, Nikola Lozina, sur son compte Snapchat.



Ces derniers jours, les premiers candidats des Marseillais vs le Reste du Monde 6 ont rejoint le Sud de la France afin de se confiner avant le début de l’enregistrement. Si la production n’avait pour l’instant pas communiqué sur les dates du tournage, l’un des participants semble avoir laissé fuiter l’information sur ses réseaux sociaux. En effet, Nikola Lozina, découvert en 2015 dans la saison 3 des Princes de l’Amour, a transmis une demande à ses abonnés via son compte Snapchat. L’influenceur de 27 ans a ainsi fait part de son besoin de trouver un costume “full LORD” pour les Marseillais vs le Reste du Monde 6, et ce avant ce jeudi matin. Il semblerait donc que l’émission de W9 commence son tournage dès aujourd’hui.





W9 lance sa 6ème saison des Marseillais vs le Reste du Monde

Les lignes de départ se sont précisées ces dernières semaines après plusieurs changements inattendus. Ainsi, Ilan sera absent de cette édition. Selon lui, il aurait été évincé par la production en raison de ses différends avec Julien Bert. Milla Jasmine a également failli devoir renoncer au cross. En effet, la jeune femme a été placée en garde à vue suite à une altercation avec un agent de la SNCF, alors qu’elle s’apprêtait à prendre le train pour se rendre dans le Sud de la France. Il semblerait toutefois que la candidate ait finalement pu rejoindre le tournage de l’émission de télé-réalité phare de W9. Elle retrouvera ainsi des figures emblématiques comme Paga, Julien Tanti, Greg, Maeva Ghennam, Océane El Himer, Laura, Bastos, Adixia, Hilona ou encore Simon Castaldi.