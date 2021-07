Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Maeva Ghennam aurait éliminé Milla Jasmine

L’élimination de Milla Jasmine a été confirmée par la jeune femme, et son départ aurait été causé par une candidate de l’équipe adverse. Maeva Ghennam aurait ainsi utilisé une toute nouvelle règle des Marseillais vs le Reste du Monde 6 pour faire tomber sa concurrente.



La sixième saison des Marseillais vs le Reste du Monde est en cours de tournage dans le Sud de la France. Or, l’une des candidates phares de l’émission a déjà été éliminée : Milla Jasmine. La révélation a été faite sur le compte Instagram @shayaratv, connu pour relayer de nombreuses informations sur la production de W9. La jeune femme a depuis confirmé la nouvelle à ses fans via Snapchat, dans une vidéo où elle se dit “très très énervée”. D’après elle, les raisons de son éviction sont “une dinguerie” qu’elle compare à sa garde à vue récente. En effet, il semblerait que Milla Jasmine ait dû quitter l’aventure dans des conditions particulières.





Milla Jasmine évincée des Marseillais par Maeva Ghennam à cause d’une nouvelle règle ?

D’après le compte Instagram @wassim.tv, le départ de Milla Jasmine ne serait pas dû à une mort subite, une cérémonie ou une erreur de la jeune femme. En revanche, il pourrait être lié à une autre candidate : Maeva Ghennam. Une nouvelle règle mise en place cette saison permettrait en effet à un candidat d’éliminer l’adversaire de son choix. Parmi les membres de l’équipe Reste du Monde, Maeva Ghennam, qui fait partie des Marseillais, aurait ainsi décidé d’évincer Milla Jasmine. Pour l’instant, il ne s’agit que de rumeurs. Toutefois si l’information est confirmée, elle pourrait bien entraîner de multiples clashs dans la villa. En effet, Milla Jasmine est connue pour avoir de nombreux alliés au sein du jeu, qui n’hésiteront pas à venger leur camarade.