Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Maeva Ghennam inquiète pour le tournage

Le tournage de la sixième saison des Marseillais vs le Reste du Monde vient tout juste de débuter dans le Sud de la France. Toutefois, Maeva Ghennam appréhende de retrouver certains candidats, dont Milla Jasmine, avec qui elle a eu de nombreuses altercations par le passé.



Si le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6 est très attendu par la plupart des candidats et par les téléspectateurs, l’une des participantes angoisse à l’idée de rejoindre ses camarades. En effet, la Marseillaise Maeva Ghennam est connue pour avoir eu de multiples clashs avec de nombreuses personnalités de téléréalité. La jeune femme est notamment en guerre avec son ancienne meilleure amie, Carla Moreau, suite à l’affaire de sorcellerie dans laquelle cette dernière a été impliquée. De violentes disputes ont également éclaté entre Maeva Ghennam et Manon Marsault, toujours mariée à Julien Tanti, qui sera présent dans cette édition du cross. Mais la candidate que Maeva Ghennam redoute le plus est Milla Jasmine, d’autant plus que l’influenceuse a de nombreux alliés.





Maeva Ghennam vs Milla Jasmine : Un clash inévitable sur W9

Bien que les deux jeunes femmes vivent à Dubaï, leurs rencontres sont toujours mouvementées. En effet, Maeva Ghennam avait reproché à Milla Jasmine d’avoir dévoilé à un blogueur les raisons de sa querelle avec Manon Marsault. Réputée pour avoir un fort caractère, l’influenceuse découverte dans les Princes de L’Amour 3 a très mal réagi à cette accusation. Ce clash a notamment entraîné une altercation dans un salon de coiffure. Prête à intégrer les Marseillais vs le Reste du Monde 6, Maeva Ghennam a tout de même fait part de son anxiété dans une story Instagram. La Marseillaise a ainsi avoué être “en embrouille” avec sept personnalités. De son côté, Milla a également publié une story ou elle évoque un “gros règlement de compte” à venir.