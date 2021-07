Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Mujdat rejoindra-t-il le casting ?

Depuis quelques semaines, la rumeur prétend que Mudjat pourrait finalement intégrer le casting des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Pourtant le jeune homme avait fait part de sa volonté d’éviter les émissions dans lesquelles son ex, Milla Jasmine, était présente.



Bien qu’ils se soient connus en dehors des tournages, Mudjat et Milla Jasmine sont devenus un couple emblématique de la télé-réalité en réglant leurs comptes à l’écran lors de la quatrième saison des Marseillais vs le Reste du Monde. Après une première rupture, les deux amoureux se sont retrouvés au sein des Princes et Princesses de l’Amour 7. Le candidat a même profité de l’émission pour demander sa partenaire en mariage. Malgré tout, Milla Jasmine et Mudjat se sont finalement séparés durant la saison 5 des Marseillais vs le Reste du Monde. Dans Objectif Reste du Monde, actuellement diffusé sur W9, les deux ex sont encore au cœur de nombreux clashs. Les internautes ont donc été surpris d’apprendre que Mudjat pourrait intégrer le cross pour cette nouvelle saison.





Les fans s’interrogent sur l’arrivée de Mudjat dans Les Marseillais vs le Reste du Monde 6

D’après le compte Instagram @Aqababe, la rumeur proviendrait du jeune homme lui-même qui aurait choisi de faire fuiter l’information sur le Net. Pourtant, il semblerait que Mudjat ne soit toujours pas présent sur le tournage, et qu’il ne s’agisse en réalité que d’une fausse nouvelle. Toutefois, après avoir appris le départ récent de Milla Jasmine, évincée de l’émission, les fans continuent de s’interroger. En revanche, une deuxième possibilité prend de l’ampleur sur la toile. En effet, il se pourrait que Mudjat intègre finalement la saison 7 de La Villa des Cœurs Brisés, face à une autre de ses ex : Feliccia. Pour rappel, les deux candidats se sont rencontrés puis mis en couple lors du tournage de la saison 4 des Princes et Princesses de l’Amour.