Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Paga et Adixia prêts à se remettre en couple ?

Séparés depuis maintenant 2 ans, Paga et Adixia ont pendant longtemps formé l’un des couples les plus célèbres de la télé-réalité. Les deux ex se retrouveront bientôt au sein des Marseillais vs le Reste du Monde 6 et il semblerait qu’ils aient tous deux envie de se remettre ensemble.



Le marseillais et la ch’ti ont marqué de nombreux téléspectateurs avec leur histoire d’amour. Ensemble pendant plusieurs années, Paga et Adixia avaient même planifié leur mariage. Mais leur union n’a finalement pas été concrétisée, en raison d’une tromperie du jeune homme. Pourtant, les deux anciens candidats des Marseillais étaient également liés dans leur vie professionnelle. En effet, ils formaient le duo de DJ Pagadixx en dehors des émissions auxquelles ils participaient ensemble. Toutefois, Adixia et Paga pourraient bientôt se revoir, à l’occasion du tournage de la saison 6 des Marseillais vs le Reste du Monde. Bien qu’ils aient tous deux eu quelques aventures depuis leur séparation, il se pourrait que leurs retrouvailles mènent à une réconciliation très attendue des téléspectateurs.





Paga aurait hâte de retrouver Adixia dans Les Marseillais vs le Reste du Monde 6

Pour l’instant, Adixia n’a toujours pas intégré la villa dans laquelle se déroule la sixième saison des Marseillais vs le Reste du Monde. Paga lui, a déjà rejoint le tournage aux côtés de Luna Skye, qui est désormais son ex. Cette dernière souhaite d’ailleurs se remettre avec le jeune marseillais, mais ses sentiments ne semblent pas réciproques. En effet, Paga a de nombreuses fois refusé ses avances et il aurait même avoué attendre l’arrivée d’Adixia dans la maison avec impatience. Les internautes espèrent ainsi que Luna Skye quittera l’émission avant la venue de la ch’ti et son possible rapprochement avec Paga. De son côté, Adixia a rompu avec Illan, son compagnon dans Objectif Reste du Monde. Elle aurait également confié à son amie Giuseppa que Paga lui manquait.