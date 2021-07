Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Simon Castaldi en couple avec Adixia

Les histoires d’amour sont déjà nombreuses au sein des Marseillais vs le Reste du Monde 6, alors que le tournage a débuté il y a peu. D’après les dernières rumeurs, un nouveau couple surprenant se serait ainsi formé dans la villa : Simon Castaldi et Adixia.



Alors que les téléspectateurs espéraient voir la fameuse ch’ti se remettre avec Paga, son ancien amour, il semblerait que la jeune femme en ait décidé autrement. En effet, bien qu’elle ait confié il y a quelques semaines que son “marseillais” lui manquait, elle s’est finalement laissé séduire par une autre personnalité forte de la villa : Simon Castaldi. Il faut dire que Paga, qui avait rejoint le tournage bien avant son ex, s’est lui-même engagé dans une nouvelle relation avec la belle Giuseppa. Or, c’est ce rapprochement qui aurait poussé Simon à se tourner vers Adixia dans les Marseillais vs le Reste du Monde 6. En effet, le fils du célèbre présentateur aurait souhaité rendre son ex, Giuseppa, et son nouveau compagnon jaloux en essayant de draguer Adixia.





Simon Castaldi et Adixia en couple dans la villa des Marseillais vs le Reste du Monde 6

Ce rapprochement a de quoi surprendre les internautes qui auraient aimé voir Adixia et Paga se remettre ensemble. Les réactions des fans ont ainsi été nombreuses lorsqu’ils ont appris la nouvelle via le compte Instagram @shayaratv, qui dévoile régulièrement des informations exclusives sur le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Si certains restent incrédules, d’autres soutiennent cette idylle naissante entre Simon et Adixia. En effet, même si les intentions du jeune homme n’étaient pas nécessairement saines au début de leur relation, il semblerait qu’il soit sincèrement tombé sous le charme de la ch’ti. Cette situation risque bien sûr de créer de multiples tensions entre le couple de Paga et Giuseppa et celui de Simon et Adixia, comme vous pourrez le voir sur W9 lors de la diffusion des Marseillais vs le Reste du Monde 6.