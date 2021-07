Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 : Thibault Garcia réintègre le cross ?

Le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6 est en cours et les retournements de situation ne cessent de venir rythmer l’aventure. Éliminé du cross, Thibault Garcia aurait ainsi fait son retour dans la villa, à la grande surprise des internautes.



Les réseaux sociaux sont une véritable mine d’informations pour les fans de téléréalité. Entre les comptes officiels des candidats et les blogueurs spécialisés, les téléspectateurs peuvent facilement connaître les secrets de tournage de leurs émissions favorites avant même qu’elles ne soient diffusées. Parmi les profils Instagram les plus plébiscités, @shayaratv propose régulièrement de nouveaux scoops sur Les Marseillais vs le Reste du Monde 6. Or, d’après une story publiée aujourd’hui, il semblerait que la dernière actualité du cross de W9 soit le retour de Thibault Garcia. Pour l’instant, aucune précision n’a été donnée concernant les conditions qui ont amené le jeune papa à réintégrer la villa. Toutefois, le public est surpris par cette décision, sachant que la compagne de Thibault Garcia est actuellement enceinte.





Thibault Garcia revient dans la villa des Marseillais vs le Reste du Monde 6

En effet, la femme de Thibault, Jessica Thivenin, aussi connue pour avoir participé aux Marseillais, attend actuellement leur second enfant. Sa grossesse paraît d’ailleurs lui peser puisqu’elle a récemment publié une story sur son compte Instagram dans laquelle elle apparaissait les larmes aux yeux suite à une visite chez le gynécologue. Quelque temps auparavant, les deux amoureux avaient également eu une grosse dispute au sujet d’une sortie en boite de nuit de Thibault. Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux. Ainsi, Jessica a défendu son mari face aux critiques qui l’accusent de délaisser sa femme pour retourner sur le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Elle a notamment rassuré ses fans en précisant que le jeune homme était “dévoué pour sa famille”.