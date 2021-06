Les Marseillais vs le Reste du Monde : Découvrez le casting de la saison 6

L’émission de télé-réalité de W9 revient pour une saison 6, dont le tournage débutera bientôt. Les candidats qui participeront à cette nouvelle édition sont désormais connus du côté des Marseillais, mais également du Reste du Monde.



Alors que les participants de cette sixième saison des Marseillais vs le Reste du Monde commencent à se confiner en prévision du début du tournage, la liste des concurrents qui forment la ligne de départ des deux camps se précise. Le compte Instagram ShayaraTV a ainsi dévoilé quelques noms qui devraient faire partie du Reste du Monde. Du côté des hommes, les téléspectateurs retrouveront Nikola Lozina, Simon Castaldi ou encore Bastos. Hilona, Adixia et Milla Jasmine seront également présentes dès le premier jour de l’émission. En constituant cette équipe, la production a choisi d’associer des candidats de caractère, qui ne manqueront pas d’animer cette saison avec leurs clashs ou leurs romances. D’autant plus qu’ils devront faire face à un autre groupe de personnalités fortes : Les Marseillais.





Quels Marseillais affronteront le Reste du Monde pour la saison 6 ?

La ligne de départ des Marseillais a subi de multiples changements avec notamment l’éviction d’Illan. En effet, le jeune homme aurait été rejeté au casting cette année suite à une mésentente avec Julien Bert, un autre candidat. Si Illan était bel et bien absent de cette saison, Julien Tanti, Paga, Greg, Océane El Himer, Laura, ou encore Maeva Ghennam devraient prendre part à l’affrontement avec Le Reste du Monde. Bien sûr, l’aventure sera aussi faite de rapprochements, dont celui d’Océane El Himer et Bastos. Des ex se retrouveront également sous le même toit le temps du tournage comme Paga et Adixia, dont l’histoire se serait terminée à cause d’une autre candidate des Marseillais vs le Reste du Monde : Milla Jasmine.