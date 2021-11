Les nouveaux métiers du numérique dans l'industrie

L’Industrie 4.0 ou "Industrie du futur" est une nouvelle génération d’usines connectées et intelligentes. Les entreprises se transforment notamment sous l’impulsion de l’arrivée de la 5G et des objets connectés.

Cela induit de nouvelles compétences avec des solutions dédiées répondant aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux des entreprises. Voici 3 nouveaux métiers répondant à ces enjeux, présentés par Pierre Vandenhove, PDG de DV GROUP , entreprise dédiée à l'ingénierie, maintenance et contrôle des équipements industriels.





1/ Expert Contrôle Prédictif (IoT Edge Computing)

2/ Automaticien Etudes et Projets 4.0

3/ Spécialiste Data Machine H/F

Au sein de l’équipe de maintenance prédictive, il développe des solutions liées aux problématiques de l’industrie 4.0, de la mesure et de l’analyse de données industrielles (IoT Edge Computing). Il collecte, analyse et exploite les informations résultantes de ces données (ex : anticiper les défaillances, réduire les temps d’arrêt imprévus, fabriquer plus rapidement…). Le rôle de l’expert est de conduire ces projets liés aux nouvelles technologies en maintenance, automatisme, robotique et data. Il pilote aussi le développement de l’offre de services en industrie et réalise une veille concurrentielle.niveau Bac+3 à Bac+5 en électronique, informatique industrielle ou robotiquepas d’expérience requiseSon rôle est de participer à des projets d’industrie 4.0. (Jumeaux numérique, réalité augmentée, intelligence collaborative…) pour le compte des clients, à savoir les industriels. Son rôle est de réaliser un état des lieux des solutions techniques disponibles sur le marché et d’analyser les cahiers des charges transmis par les clients. Il réalise les études nécessaires et participe à la conception des systèmes. Il rédige des documents techniques (rédaction de l’analyse fonctionnelle, programmation, essais, mise en service…). Enfin, il intervient sur les tâches de programmation des automates/robots (ex : SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, KUKA …)..Ecole d’Ingénieur ou de niveau Bac+4/+5 en automatisme ou informatiquePremière expérience significative sur un poste similaireSon rôle est de piloter un projet Industrie 4.0. il déploie un outil « data machine », un logiciel d’intégration et de stockage de données permettant une compréhension complète d’une machine industrielle. L’objectif est d’optimiser son fonctionnement, c’est-à-dire sa production, sa consommation énergétique, sa maintenance…diplôme de niveau Bac+5 dans le domaine de l’informatique industrielle.pas d’expérience requise