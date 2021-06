Les séjours linguistiques à Dubaï boostés par la téléréalité

Ce n’est un secret pour personne, Dubaï est devenu le refuge d’un grand nombre de candidats de téléréalité, influenceurs, ou entrepreneurs français. Ces expatriations, mises en lumière par les médias , ont contribué à l’attractivité du pays et au développement touristique. Avec la crise sanitaire du Covid-19 et la fermeture de nombreuses frontières, un secteur du tourisme s’est particulièrement développé, celui des séjours linguistiques en anglais à Dubaï !





Une stratégie à contre-courant face au Covid-19

La téléréalité comme catalyseur

Le marché des séjours linguistiques se développe

À Dubaï, des mesures strictes avaient été prises dès mars 2020 : fermeture des frontières, de l’aéroport international, des centres commerciaux ou encore des restaurants. En juillet 2020, l’émirat prend la direction opposée et décide de rouvrir ses frontières aux touristes.Jusqu’à ce jour, le pays n’a cessé d’accueillir des visiteurs étrangers et a séduit de nombreuses personnes cherchant à éviter le confinement dans leur pays. Une stratégie qui s’avère être payante pour l’émirat au regard de la dernière étude publiée par le Département du Tourisme : de janvier à avril 2021, les établissements hôteliers affichaient un taux d’occupation moyen de 63%. Un excellent résultat comparé aux autres pays du globe - à titre indicatif les hôtels français, toutes gammes confondues, ont eu un taux d’occupation à 22% pour cette même période.La ville a le vent en poupe depuis quelques années et a les faveurs des candidats français de téléréalité et influenceurs. Cette tendance s’est encore accentuée avec les expatriations des meilleures représentantes de ces émissions comme Nabilla Vergara, Jazz Correia ou encore Jessica Thivenin. Plus récemment, la diffusion des « Marseillais à Dubaï » avait été suivie en moyenne par 784 000 téléspectateurs de février à mai 2021.Des coups de projecteurs qui ont l’air de bien fonctionner, la France apparaît à la 3ème place en terme de nombre de visiteurs étrangers à Dubaï de janvier à avril 2021 (derrière l’Inde et la Russie), quand l’hexagone se classait seulement à la 10ème place pour la même période en 2019.La publicité auprès des jeunes générations et l’ouverture aux touristes ont fait grimper un secteur touristique plutôt inattendu, celui des séjours linguistiques d’anglais à Dubaï.« Nos réservations pour des séjours linguistiques à Dubaï ont augmenté de plus de 300% en 1 an », explique Matthieu GAULLIER, Directeur Marketing chez Voyage-Langue, agence spécialisée dans les séjours linguistiques (partenaire du Parisien Etudiant), avant d’ajouter : « nous avons vu la demande basculer sur Dubaï lorsque certaines de nos destinations phares comme l’Angleterre, le Canada, les USA ou encore l’Australie décidaient de durcir les restrictions d’entrée sur leur territoire ».Avec près de 95% d’étrangers dans l’émirat, l’anglais est la langue la plus parlée et les écoles d’anglais à Dubaï n’ont rien à envier à celles des pays anglo-saxons : « notre école partenaire à Dubaï est installée dans un building avec des locaux flambants neufs et une vue spectaculaire, caractéristique de Dubaï. Un autre point essentiel : tous les professeurs sont des anglais natifs, venus de Londres, de Dublin ou encore de Boston. ».Reste à savoir si Dubaï s’installera durablement comme une destination de choix pour un séjour linguistique ou si la tendance est contextuelle.

