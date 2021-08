Logement étudiant : 5 conseils pour faire baisser le loyer en Ile-de-France

750 euros, c'est le loyer moyen d'un studio en Ile-de-France selon Se Loger. Il monte jusqu'à presque 900 euros à Paris! Une dépense faramineuse pour nombre d'étudiants qui, à l'aube de la rentrée scolaire en septembre, se sont lancés dans la recherche d'un appartement. Voici cinq moyens permettant d'alléger la note.





1/ Opter pour la colocation

2/ Partager le toit d'un senior

3/ Vivre dans une maison de retraite

4/ Du bénévolat contre un loyer pas cher

5/ S'éloigner et regarder les transports

Solution très répandue : la colocation. Elle permet de payer moins cher et aussi de vivre dans plus grand. « Avoir une chambre en colocation à Paris, c'est payer 20 à 30 % moins cher qu'un studio », explique Lauren Dannay, la cofondatrice de Whoomies, un site qui permet notamment de mettre en relation des candidats à la colocation selon leurs affinités.Mais comme pour la location classique, l'offre de logements est faible : 8 à 10 demandes pour une chambre dans la capitale. « Même si, de plus en plus de propriétaires s'y mettent car la rentabilité est meilleure », note Lauren Dannay. Mais attention, ce « mode de vie » n'est pas pour tout le monde : il faut accepter de partager son lieu de vie avec une ou plusieurs autres personnes…Apporter de la compagnie et quelques services à une personne isolée contre une chambre dans un grand logement? C'est le principe de la cohabitation intergénérationnelle. Les bailleurs sociaux parisiens l'encouragent même afin de lutter contre la sous-occupation de ses logements.Colette, une start-up lancée il y a un mois d'un an sur ce segment, s'est concentrée à Paris et en Ile-de-France. « Nous avons beaucoup de demandes depuis les résultats des admissions, explique Justine Renaudet, la cofondatrice. Il y a un aspect économique, avec des chambres louées à partir de 500 euros charges comprises, éligibles aux APL, conjugué au fait qu'on a de grands logements avec une chambre qui, à elle toute seule, fait parfois la taille d'un studio. »Domitys, qui compte des résidences seniors dans tout le pays, propose à des étudiants un deux-pièces gratuitement contre quelques heures de présence auprès des résidents. En Ile-de-France, cinq résidences accueilleront en septembre des étudiants via l'opération Appart'Âge (Corbeil-Essonnes, Cergy, Versailles, Rueil-Malmaison et Melun). « Nous faisons signer un contrat de travail de 59 heures sur dix mois dont le salaire couvre le loyer », explique Sébastien Gehannin, le directeur d'exploitation de Domitys.Chaque semaine, l'étudiant doit passer au moins 15 heures avec les résidents : dîner avec eux, participer aux soirées, aux animations organisées dans la résidence… Pas de profil type : « On veille à ce que l'étudiant soit motivé, qu'il soit assez organisé pour suivre ses cours et travailler, qu'il ait de l'appétence pour le lien social au-delà de l'aspect économique », explique Elise Jarron, la directrice de la résidence de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Les candidatures sont ouvertes !Un logement pas cher contre quelques heures de bénévolat : c'est un dispositif que propose à Paris et en Île-de-France l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) en cheville avec plusieurs bailleurs, via le dispositif Kolocations à projets solidaires (Kaps). « Au-delà de l'économie réalisée, qui est intéressante, il faut faire preuve de motivation, de volonté d'engagement et de disponibilité », explique Timothé Girier, chargé de développement local de l'Afev à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), qui encadre ce programme.Concrètement, l'étudiant doit réaliser 5 heures de bénévolat par semaine, « dont deux heures de mentorat », pour profiter d'une chambre en colocation avec d'autres étudiants du même programme. L'économie n'est pas rien : la chambre coûte à Paris, « entre 250 et 450 euros » par mois, avant les APL. L'inscription se passe sur le site de l'Afev : « Il y a ensuite un entretien avec un salarié de l'association pour tester le candidat et voir s'il est fait pour ça », explique Timothé Girier.Attention cette solution dégradera votre expérience parisienne en vous imposant un Boulot Métro dodo... il faut bien juger les "pour" et les "contres". Grâce aux transports, on peut s'imaginer s'éloigner pour profiter de loyers intéressants (avec l'idée que plus on s'éloigne de Paris, moins c'est cher). Vous étudiez à Panthéon-Sorbonne, dans le Ve arrondissement de Paris ? Un studio y coûte en moyenne plus de 850 euros… Mais sortez de Paris : en allant à Cachan (Val-de-Marne) par exemple, à 20 minutes en RER B de l'université, vous gagnerez plusieurs centaines d'euros ou des m2 en plus…Vous étudiez à Paris 9, dans le XVIe arrondissement ? Un studio y coûte chaque mois presque 900 euros. Prenez le RER C, qui dessert directement l'université via la station Avenue Foch, et rendez-vous à Saint-Gratien (Val-d'Oise), à trente minutes de là. Les prix y sont, là encore, plus bas et les surfaces accessibles plus grandes.