Logement étudiant : les prix des studios et chambres en 2021

Avec les premières réponses d’affectation, de nombreuses familles et jeunes cherchent un logement pour la rentrée. Les budgets à prévoir vont du simple au double en fonction des villes de France.



Les réponses de formations demandées via Parcoursup tombent depuis la fin mai et pour plusieurs centaines de milliers de jeunes et leurs parents, la quête du Saint-Graal a commencé : trouver un logement pour cette année d’études qui s’annonce.



Le baromètre que nous vous présentons aujourd’hui avec le site Internet Se Loger.com donne le montant moyen d’un loyer pour un studio vide (charges comprises) dans les principales villes étudiantes de France et d’Île-de-France (NDLR, à Paris la surface moyenne d’un studio est de 14 m², 25 m² au niveau national) ainsi que son équivalent pour une chambre dans une colocation de deux étudiants dans un trois-pièces (charges comprises également).







Alors que le loyer moyen pour un studio en France s’élève à 480 euros, la réalité recouvre une grande diversité et des extrêmes. Sans surprise, les loyers les plus élevés se retrouvent en région parisienne, avec un point culminant à 826 euros à Paris , suivi de Nanterre (714 euros), Sceaux (704 euros), Versailles (677 euros), Créteil (672 euros) et d’autres villes universitaires d’Île-de-France. Une situation liée à la tension du marché. En région, les villes les plus onéreuses sont Nice (570 euros), Aix-en-Provence (552 euros), Lyon (528 euros), Bordeaux (513 euros), Lille (494 euros).



