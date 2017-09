Accueil > Orientation > Pratique

Lyon, Toulouse, Grenoble... les meilleures villes où étudier en France en 2017

Quelles sont les villes françaises où il fait bon étudier ? Lyon prend la tête du podium suivi de près par Toulouse et Grenoble.

Comme chaque année, la rédaction de l'Etudiant passe au crible 44 villes étudiantes : logement, études, sports, sorties, culture, transports... ce palmarès, publié ce mercredi 6 septembre, révèle la ville dans laquelle la qualité de vie est la meilleure pour étudier. En voici les principaux enseignements.



En 2016, Grenoble, Poitiers et La Rochelle se distinguaient , chacune dans leur catégorie (métropoles, grandes villes et villes moyennes). Cette année, pour la première fois, Lyon s'impose et prend la tête du classement, détrônant Grenoble qui se partage la seconde place avec Toulouse. Angers et La Rochelle, prennent respectivement la tête des classements des grandes villes et des villes moyennes.



Parmi les critères retenus pour juger de la qualité de vie et d'étude, voici les grands thèmes retenus par la rédaction de l'Etudiant :

- Le nombre d'étudiants attirés / accueillis par cette ville

- Une offre de formations qualitative et suffisamment diversifiée,

- Des propositions de logements nombreux et pas onéreux,

- Un réseau de transports en commun efficace et abordable,

- Un programme culturel riche et varié,

- Un marché de l'emploi important et dynamique,

- Une ville attractive pour les étudiants Européens du programme Erasmus,

- Et même l'ensoleillement !





Lyon devient la ville #1 en tête des grandes villes... et Paris en 8 position

Le Top 10 des grandes villes

Classement 2017 des meilleures villes où il fait bon étudier - Magazine l'Etudiant # Villes Total de points 1 Lyon 111 2 Grenoble 110 2 Toulouse 110 4 Montpellier 109 4 Rennes 109 6 Bordeaux 104 6 Nantes 104 8 Paris 101 9 Strasbourg 100 10 Angers 98

Classement par thème

Méthodo du classement

Lyon a gravi chaque année des places dans le classement annuel du magazine L’Étudiant. En 2016, la ville obtenait la 4e place de ce palmarès, longtemps dominé par Grenoble ou Toulouse. Mais, pour cette rentrée 2017, l'attractivité de la ville, son réseau de transport, la qualité des formations et le cadre de vie proposés aux étudiants a permis à Lyon de se démarquer par rapport aux 43 autres métropoles, grandes et moyennes villes universitaires examinées par le magazine.À Lyon, le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter. Pour la rentrée 2017, 150 000 étudiants ont choisi de s'y installer, soit 30 000 de plus qu’il y a dix ans., qui l'avait emporté l'année précédente, en 2015. Deux villes très imprégnées par le tissu universitaire local : les deux villes ont placé les étudiants au centre de leurs stratégies de développement.C'est aussi le cas des deux agglomérations qui les suivent de près dans le classement :et. Les atouts de ces quatre métropoles – un réseau de transport très efficace, métro ou tram, des logements nombreux à des prix encore accessibles, ainsi qu'une vie étudiante intense, tant associative que festive –, ont de quoi satisfaire les jeunes qui les découvrent., la capitale a accueilli plus de 654 500 étudiants durant l’année scolaire 2015-2016, elles est la ville qui accueille le plus de nouveaux étudiants, dont une bonne partie en troisième cycle ou dans de prestigieuses grandes écoles. Évidemment, on y recense le plus grand nombre d’étudiants et de formations, notamment d’excellence... mais Paris souffre de son gigantisme et des difficultés liées (coût) : logement, sorties, environnement et sport.Le classement complet sur le site de l'Etudiant Quelle ville répondra le mieux à vos centres d'intérêt ou à vos besoins pour vos études ? Selon les critères certaines villes se distinguent(les villes qui attirent le plus d'étudiants) : Paris, Grenoble, Lyon(offre large et de qualité) : Rennes, Angers, Lyon(sorties et culture) : Angers, Rennes, Strasbourg(transport, logement, environnement ) : Montpellier, Grenoble, Limoges(les villes qui offrent un emploi à la fin des études) : Nantes, Bordeaux, Lyon.Au total ce sont 15 critères basés sur des données publiques qui ont permis de classer 44 villes de plus de 8 000 étudiants. Ces 44 villes ont ensuite été réparties en trois familles : les métropoles (plus de 40 000 étudiants), les grandes villes (de 20 000 à 40 000 étudiants) et les villes moyennes (de 8 000 à 20 000 étudiants). Chacune de ces catégories fait l'objet d'un classement général, ainsi que de classements par thèmes.

