Maeva Ghennam débarque sur 6play avec une nouvelle émission

Le tournage des Marseillais vs le Reste du Monde 6 vient tout juste de se terminer, et déjà Maeva Ghennam se lance dans un nouveau projet. La jeune Marseillaise animera bientôt sa propre émission, intitulée “Dressing VIP by Maeva”.



Depuis sa première apparition dans les “Marseillais : Australia”, Maeva Ghennam est devenue un visage phare des émissions de télé-réalité de W9. Après un début d’année mouvementée, en raison de l’affaire de sorcellerie qui l’a opposée à Carla Moreau, la jeune femme a finalement pu reprendre sa carrière sans encombre. Ces derniers mois, elle figurait ainsi au casting de la sixième saison du cross qui divise les Marseillais et le Reste du Monde. Mais c’est dans un autre contexte que la jeune influenceuse fera bientôt parler d’elle. En effet, cette dernière va animer sa propre émission, avec un tout nouveau concept : “Dressing VIP by Maeva”. Les premiers épisodes devraient être disponibles dès la rentrée et seront diffusés en streaming via la plateforme 6Play.





Les influenceuses ouvrent leur dressing à Maeva Ghennam

“Dressing VIP by Maeva” est un projet qui tient à cœur à la future animatrice, comme elle l’a elle-même expliqué sur son compte Instagram. La jeune femme a également profité de sa story pour partager sa joie et son impatience de montrer cette nouvelle émission à ses fans. Le concept devrait d’ailleurs ravir les amateurs de télé-réalité, puisque d’autres candidates emblématiques rejoindront Maeva Ghennam devant les caméras. En effet, dans “Dressing VIP by Maeva”, la Marseillaise sera chargée de faire découvrir aux téléspectateurs les dressings des personnalités phares de W9. Pour l’instant, la production n’a dévoilé que peu d'informations au sujet de son futur programme. Il faudra donc attendre pour connaître le nom des premières influenceuses qui oseront se frotter au jugement de Maeva Ghennam.