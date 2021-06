Maisons familiales rurales : « toutes nos formations sont proposées en alternance ».

Elles sont pas moins de 430 en France, présentes dans 20 pays et ont formé près de 100 000 jeunes cette année. Les MFR (Maisons familiales rurales) offrent un modèle de formation bien particulier. Précisions avec Roland Grimault, directeur de l’Union nationale des MFR.



Les MFR proposent des formations par alternance par voie scolaire ou par apprentissage qui ont toutes la même caractéristique : une partie de la formation se déroule en entreprise (au sens large), une autre partie à la MFR. Le maître de stage ou d'apprentissage a un rôle de formateur à part entière.





Quel est le principe des MFR ?

Leur modèle s’est beaucoup diversifié depuis leur création, il y a 80 ans, mais l’esprit reste le même : partir des besoins de compétences d’un territoire et bâtir des formations qui y répondent en accompagnant des jeunes vers ces métiers. A l’origine, elles s’adressaient surtout à la filière agricole ; aujourd’hui elles proposent plus de 350 qualifications dans des secteurs aussi variés que l’hôtellerie, le bâtiment, la mécanique, le commerce ou les métiers de bouche… Depuis le lycée jusqu’au BTS et Licences pro, toutes nos formations sont proposées en alternance.

Vos étudiants sont-ils logés sur place ?

Les trois quarts de nos établissements sont situés en milieu rural, donc pour des raisons pratiques, nous proposons systématiquement des solutions d’hébergement. Tous ne vivent pas dans leur MFR mais cette dimension de vivre-ensemble est une partie de notre identité. Il ne s’agit pas uniquement d’apprendre un métier, mais aussi d’accompagner les jeunes dans leur réflexion, dans leur vie, pour qu’ils puissent se réaliser à nos côtés et trouver une orientation qui leur correspond.

Après cette année de Covid, beaucoup de jeunes urbains songent à s’installer en milieu rural. Que leur dites-vous ?

