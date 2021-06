Mamans et Célèbres : Camille Froment séparée de Dadinho

L’ancienne candidate des Marseillais qui a depuis participé à l’émission Mamans et Célèbres avec sa fille Zélyana est désormais séparée de son compagnon. Elle a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, suite à ce qui semble être une “trahison” de son ex, le rappeur Dadinho Leybou.



Découverte en 2018 dans Les Marseillais : Australia, Camille Froment est devenue en quelques années un visage récurrent de la télé-réalité française. Après avoir participé à Moundir et les Apprentis Aventuriers 3, aux Princes et Princesses de l’Amour 2 et aux saisons 3 et 4 des Marseillais vs le reste du Monde, la jeune femme a finalement rencontré l’amour avec Dadinho. Le couple a ensuite donné naissance à une petite fille prénommée Zélyana. Les téléspectateurs ont pu observer le quotidien de toute la famille dans Mamans et Célèbres. Toutefois, des rumeurs récentes laissaient entendre que les deux influenceurs étaient désormais séparés. Ils ont notamment cessé de se suivre sur Instagram. Camille Froment a par la suite confirmé les doutes de ses fans dans une story ou elle apparait en larmes.





Camille Froment évoque sa séparation avec Dadinho

Si la jeune femme ne donne aucune précision concernant les raisons de sa rupture avec le père de Zélyana, elle a néanmoins laissé entendre que le rappeur l’avait “trahie”. Via une story diffusée sur son compte Instagram, elle a ainsi promis à ses fans de tout leur expliquer lorsqu’elle parviendra à “se relever”. Face aux interrogations des internautes, qui ont demandé où était actuellement Dadinho, l’ex-participante de Mamans et Célèbres a simplement répondu qu’il faisait la fête. Le couple n’en est d’ailleurs pas à sa première crise, puisqu’ils se sont déjà séparés à plusieurs reprises, souvent suite aux frasques du rappeur. Bien qu’ils se soient toujours réconciliés, il est pour l’instant impossible de savoir si cette troisième altercation mènera à une rupture définitive.