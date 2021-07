Au sein de l’émission de TFX “Mamans et Célèbres”, Hillary a partagé une grande partie de son quotidien de jeune mère avec les téléspectateurs, ce qu’elle continue de faire sur ses réseaux sociaux.



Au mois de mai, Hillary et son compagnon, le mannequin Giovanni Bonamy, ont ainsi annoncé une excellente nouvelle : la venue d’un second enfant. Si le premier juillet était consacré à célébrer l’anniversaire de leur premier fils, Milo, le couple a ensuite décidé de préparer une baby shower pour dévoiler le sexe de leur prochain bébé. Si la fête a été organisée en France en petit comité, Hillary n’a pas hésité à partager son bonheur avec ses fans via une vidéo touchante sur son compte Instagram.





Mamans et célèbres : Hillary dévoile le sexe de son deuxième enfant lors de sa baby shower

Les larmes aux yeux, visiblement très heureuse, Hillary a ainsi annoncé que son futur bébé serait un garçon. Émouvante, la vidéo a suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux de la part des internautes et d’autres personnalités de la télé-réalité. Liam Di Benedetto ou encore Nacca des Marseillais ont ainsi laissé des commentaires sous le post d’Hillary pour la complimenter. Suivie par les caméras de “Mamans et Célèbres”, Martika, qui attend aussi son deuxième enfant, a également félicité son amie. On ignore pour l’instant si Hillary partagera cette nouvelle aventure sur TFX avec les téléspectateurs. Pour en être certain, il faudra patienter jusqu’à la prochaine saison de “Mamans et Célèbres”, qui devrait être diffusée au mois de septembre.