Mamans et Célèbres : Jesta sera présente dans la prochaine saison

Ancienne candidate de Koh Lanta, Jesta partage le quotidien de sa famille avec les téléspectateurs depuis plus de 2 ans, et elle ne compte pas s’arrêter là. Elle reviendra donc aux côtés de son mari, Benoît et de son fils, Juliann, dans la prochaine saison de Mamans et Célèbres.



Mamans et Célèbres est une émission très appréciée des téléspectateurs. Depuis le lancement de la saison 1, en janvier 2020, ils sont nombreux à aimer suivre le quotidien de ces mamans issues de la téléréalité. Si certains couples ont rejoint le casting au fil des saisons, Jesta Hillmann et Benoît Assadi ont répondu présents depuis les premiers épisodes. Pour rappel, les deux amoureux se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de Koh-Lanta : L’Île au Trésor, et ils ne se sont plus quittés depuis. Mariés depuis 2019, ils ont également accueilli le petit Juliann la même année. À travers les caméras de Mamans et Célèbres, Jesta et sa famille ont conquis le public qui a été ravi d’apprendre leur participation à la prochaine saison de l’émission diffusée sur TFX.





Mamans et Célèbres revient en septembre avec Jesta et Benoit

Jesta a annoncé la bonne nouvelle à ses followers alors qu’elle se prêtait au jeu des questions/réponses sur Instagram. L’un de ses fans lui a en effet demandé si elle comptait participer à la prochaine saison de Mamans et Célèbres. La jeune maman s’est empressée de répondre par l’affirmative. Elle a également profité de sa story pour montrer son enthousiasme à l’idée de revenir dans l’émission. Elle semble notamment heureuse de pouvoir partager son quotidien avec le public de façon plus naturelle et plus spontanée que sur les réseaux sociaux. Jesta et Benoit seront donc bien de retour sur TFX pour la nouvelle saison de Mamans et Célèbres, au mois de septembre : une date révélée par Martika, une autre candidate, via son compte Instagram.