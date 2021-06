Manon Marsault en vacances sans son mari, Julien Tanti est inquiet

Le couple phare de la télé-réalité formé par Manon Marsault et Julien Tanti est suivi sur les réseaux par de nombreux internautes. Or, ces derniers n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que la jeune femme était en vacances sans son compagnon. Une situation qui inquiète le Marseillais.



Manon Marsault et Julien Tanti aiment particulièrement faire partager leur vie à leurs fans, via les réseaux sociaux. Même leur mariage en 2019 a donné lieu à une émission spéciale “Manon + Julien : le mariage” diffusée sur la plateforme 6play. Depuis qu’ils se sont rencontrés, les deux amoureux ont eu deux enfants. Tiago est né en 2018 sous le regard des caméras de “Manon + Julien = Bébé Fraté”. L’année dernière, c’est Angelina qui est venue agrandir la famille. Ayant tous deux un fort caractère, Manon et Julien sont particulièrement célèbres pour leurs clashs sur les tournages et les réseaux. Aussi, leurs abonnés s’inquiètent rapidement lorsqu’ils constatent un éloignement entre les deux influenceurs. Or, la jeune maman est actuellement en vacances avec ses deux enfants, mais sans son conjoint.





Manon Marsault s’explique au sujet de ses vacances sans Julien Tanti

Heureusement, la jeune femme a rapidement rassuré les internautes : si elle est partie à Mykonos sans son compagnon, ce n’est pas de son plein gré. En effet, bien que le couple ait programmé des vacances en famille, un souci de visa les a contraints à reporter leur séjour. Or, Julien Tanti est actuellement en train de tourner la sixième saison des Marseillais vs le Reste du Monde, ce qui l’a empêché de se joindre au voyage. Manon Marsault a ainsi expliqué la situation dans une story précisant également que son “chéri” lui manquait même si elle était trop occupée par ses enfants pour voir le temps passer. Une remarque qui a inquiété le jeune papa, habitué à avoir sa femme près de lui, même en tournage.