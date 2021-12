Master, Mastère, Msc, MS, MBA... comment choisir entre ces 4 diplômes Bac+5 ?

Entre masters et mastères, réglez d’abord ce problème d’orthographe ! Cette petite différence d’écriture traduit une seule chose : le premier est un grade universitaire et un diplôme validé par l’État. À l’origine, il était réservé à l’université, puis certaines écoles privées y ont eu droit, d’autres pas. Dans ce dernier cas, elles choisissent souvent d’écrire « mastère ». Mais parmi elles, il y en a aussi d’excellentes.





1 - Master et mastère : bac +4/5

2 - Master of Science (MSc) : bac +4

3 - Mastère spécialisé (MS) : bac +6

4 - Master of Business Administration (MBA)

3 critères pour bien choisir



Insertion professionnelle

Que pensent les recruteurs de la formation que vous visez ? Où travaillent les anciens diplômés ? Combien gagnent-ils ? Combien de temps ont-ils mis avant de trouver un emploi ?



Coût

À vous de choisir entre public et privé et de comparer les prix si deux écoles vous semblent similaires. Prenez en compte la ville oùvous étudierez, pour avoir une idée de votre budget global. N’oubliez pas l’alternance, vrai moyen d’accéder à de bonnes formations sans frais.



International

Si l’ouverture internationale compte pour vous, voyez quelle est la proportion d’étudiants étrangers. Quels sont les enseignements en anglais ? Et les échanges possibles ?

