Master, MSc, MBA... un diplôme Bac+5 : pour quoi faire ?

Avant de choisir un master, il convient d’analyser objectivement votre parcours. Quel secteur ou métier visez-vous ? Quelles compétences vous manque-t-il pour parfaire votre CV ? Selon vos réponses, plusieurs possibilités s’offrent à vous.





Consolider vos acquis

Vous spécialiser

Changer de vie

Master 2, MS, Mastère, MBA, Doctorat... définitions !



> Master 2

Niveau requis : bac +4 (équivalent Ml).

Durée : 1 an.

oût par an : de 243 € à l’université, jusqu’à 15 000 € dans les écoles privées.



> Master of Science (MSc)

Niveau requis : bac +4

ou bac +3 avec dérogation.

Durée : 1 à 2 ans. Coût par an : de 3 000 à 10 000 €. Le MSc ne s’adresse pas qu’aux profils scienti­fiques, il est dispensé dans de nombreuses écoles de management et quelques-unes d’ingénieurs.



> Mastère spécialisé (MS)

Niveau requis : bac +5,

ou bac +4 avec 3 ans d’expérience professionnelle. Dérogations possibles pour les bac +4 sans expérience.

Durée : 12 à 18 mois, dont

4 mois minimum de stage. Coût par an : de 3 000 à 15 000 €.



> MBA (Master of Business Administration)

Niveau requis : bac +5 généralement, mais certains programmes sont ouverts dès la licence (bac +3).

Durée : 12 à 18 mois.

Coût par an : de 5 000 à 100 000 €.

Attention : les vrais MBA sont réservés aux candidats ayant déjà une expérience professionnelle. Mais ce label n’étant pas protégé juridiquement, des établissements l’utilisent pour désigner d’autres cursus.



> Doctorat

Niveau requis : bac +5.

Durée : de 3 à 6 ans. Coût par an : 380 € (frais d’inscription dans les universités, seules habilitées à délivrer des doctorats.

En école, vous les trouverez plutôt sous le nom de DBA (Doctorale of Business Administration) ou de PhD.



Dossier spécial Masters 2020

La crise du Covid-19 pousse de nombreux étudiants vers un Bac+5

Les étudiants face au "BROVID"

« Je voulais trouver un terrain professionnel plus large »

MSc

Comment choisir ?