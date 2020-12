Mastère spécialisé. « Je voulais trouver un terrain professionnel plus large »

D’ostéopathe à logisticien, il n’y a parfois qu’un master(e) à franchir. C’est le chemin suivi par Lenaïc Roulleau pour donner un nouveau cap à sa carrière. « Plus jeune, je me suis orienté dans les études sans trop me poser de question », se remémore-t-il. Après un début en classe préparatoire, « avec de la pression et tout un esprit de concurrence qui ne me convenaient pas », Lenaïc s’oriente vers le domaine médical qui l’attire et suit une formation d’ostéopathe. Jusqu’au bout, cette fois.





Envie de tout changer

Dossier spécial Masters 2020

La crise du Covid-19 pousse de nombreux étudiants vers un Bac+5

Les étudiants face au "BROVID"

« Je voulais trouver un terrain professionnel plus large »

MSc

Comment choisir ?