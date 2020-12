Mastère spécialisé. « Le format distanciel est synonyme de nouvelles perspectives »

Qu’apporte le label « Mastère spécialisé » aux étudiants ?

Cela leur apporte en premier lieu une garantie de qualité, à travers la labellisation de la Conférence des Grandes écoles (CGE). Sur plusieurs centaines d’écoles de management en France, seules 36 figurent à la CGE, cela donne un indicateur fiable sur la qualité académique de nos cursus, lesquels ont d’ailleurs reçu un renouvellement de leur accréditation pour 3 ans.

Quels profils trouve-t-on dans vos trois MS ?

Un MS s’adresse généralement à un public adulte, qui a déjà plusieurs années d’expérience professionnelle. Cela est néanmoins variable : dans nos programmes, nous accueillons aussi bien une étudiante de 25 ans qui poursuit ses études pour acquérir une spécialisation supplémentaire, que des professionnels au-delà de 50 ans. Les profils varient aussi selon les disciplines. Ainsi, notre MS Contrôle de gestion et pilotage de la performance est plutôt dédié à des gens en poste, qui préparent une évolution au sein de leur entreprise. Dans le MS Gestion patrimoniale et financière, en revanche, les apprenants sont plutôt en reconversion, et souhaitent démarrer une seconde carrière dans l’immobilier.

Quel déroulement et quel coût ?

