Mastère spécialisé. Un bac+5 pour s'orienter vers les métiers du cheval

Comme son nom l’indique, Mastère spécialisé a pour vocation de coller au plus près des besoins de monde professionnel. Exemple avec une filière bien particulière : le cheval et le MS Sciences et management de la filière équine. Le MS MESB est proposé par AgroSup Dijon (institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement), l'EM Normandie et l'université du Kentucky.





Pourquoi avoir créé un mastère sur la filière équine ?

Ce diplôme a maintenant 12 ans. Il a été créé, à l’origine, par AgrosSup Dijon, école d’ingénieurs, rejointe il y a 3 ans par EM Normandie. L’idée n’est pas de cibler un métier, mais un secteur dans son ensemble. La filière équine rassemble une palette très large de métiers, pour certains peu connus. Surtout, il réunit des compétences différentes : agriculture, sciences, sport, tourisme, médecine vétérinaire… Le secteur a besoin de managers et cadres qui connaissent ces activités, dont le cheval est au cœur.

A qui s’adresse le MS MESB ?

Notre MS apporte, pour moitié environ, des connaissances techniques : sciences du vivant, zootechnie, problématiques vétérinaires… Et pour l’autre moitié, toutes les compétences que peut apporter une Grande école de management. D’autre part, il comprend – à part en cette année très particulière – un échange d’un mois à l’université du Kentucky, aux Etats-Unis, dont nous sommes partenaires. Le cursus s’adresse à deux publics : des étudiants qui veulent prolonger leur parcours pour se spécialiser, et des professionnels qui ont déjà une connaissance technique et souhaitent apprendre le management. Une belle diversité !

Quels débouchés en cette année Covid ?

