Masters. Le développement des « hard skills » constitue une de nos priorités.

Quels sont selon vous les points forts d’un programme MSc ?

Tout d’abord, le caractère professionnalisant. La formation suivie valorise le développement professionnel de l’étudiant grâce aux interventions des experts du monde de l’entreprise, des projets d’entreprises proposés dans le cadre de certaines activités, y compris des visites de sites. Une thèse professionnelle ainsi qu’un stage long de fin d’études sanctionnent l’obtention du diplôme. Cette complémentarité des enseignements académiques et pratiques permet aux étudiants d’acquérir une « boite à outils » pour réussir dans un métier visé. Le développement de leurs « hard skills » constitue une de nos priorités. A l’ICN plus spécifiquement, notre pédagogie #ArtTechnologyManagement basée sur la pluridisciplinarité est sans doute un atout. Nos MSc favorisent une vraie ouverture d’esprit et ce quel que soit le domaine de spécialisation. Enfin, je dirai l’accompagnement personnalisé qui se traduit par l’employabilité des étudiants au travers des « soft skills » qu’ils sauront valoriser face à un recruteur.



Au moment où nous traversons une crise sans précédent, qelles sont les nouveautés de la rentrée 2020 ?

ICN Business School propose déjà un large choix de MSc qui couvrent les principaux domaines de la gestion ou les secteurs porteurs. A la rentrée un nouveau MSc a vu le jour : MSc Digital Transformation in Management. Cette formation est proposée en anglais sur notre campus de Berlin. Pa railleurs, le MSc Luxury and Design Management s’est redéployé sur le campus de Paris.



Quels conseils donneriez-vous aux étudiants, futurs jeunes diplômés ?

Intégrer le monde du travail requiert non seulement des connaissances ou compétences pointues dans un domaine (« hard skills ») mais aussi de vraies compétences comportementales (« soft skills »). Ces dernières se construisent tout au long de leur vie. Leur réussite dépendra ainsi de leurs choix en termes de formation, de leur réseau personnel et professionnel et de leur personnalité. Il faut qu’ils soient curieux, ouverts d’esprit et prêts à relever les nouveaux défis !



Plus d’informations : https://www.icn-artem.com/programmes-msc



Propos recueillis par Gilbert Azoulay