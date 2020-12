Quelle est l’ampleur du mouvement de poursuite d’études chez les jeunes diplômés ?

Nous sommes en croissance. À l’ESCP nous sommes à près de 15 % de candidats supplémentaires. Une preuve d’un mouvement engagée à cause de la crise qui provoque une volonté de se mettre à l’abri, disposer de compétences qui soient en phase avec le redémarrage ou faire face à la concurrence internationale. Je dirai aussi que l’on vient chercher une marque reconnue, qui dispose d’un réseau d’anciens important et donc proche des entreprises.



Quelle est la meilleure stratégie à adopter ?

Nous sommes plutôt sur la double compétence avec des formations de 12 mois, orientées sur le métier, donc très opérationnelles, complétée par une vision internationale. Même à Paris, nous assurons un regard sur le monde avec des enseignants multiculturels.



Un mot sur le marché de l’emploi des jeunes diplômés : où en êtes-vous dans les grandes écoles ?

Il est encore un peu tôt, d’un point de vue général, même si l’on sent un ralentissement des recrutements. Chez nos jeunes diplômés, les embauches sont généralement décalées à janvier. Côté stages, nous avons un nombre de propositions très important, idem pour l’alternance et l’apprentissage. Sur certains secteurs comme la finance, la conjonction du Covid et du Brexit provoque une situation de “Brovid”, qui peut jouer sur les embauches à la City mais laisse entrevoir de nouvelles opportunités dans d’autres pays.





Propos recueillis par G. A.

Dossier spécial Masters 2020

