Masters, MBA, Mastères, MSc... les solutions anti-crises

Dans les périodes où le recrutement se fait rare, avantage aux CV les mieux remplis. Alors, poursuivre ses études est un bon moyen de se perfectionner, en attendant une embellie sur le marché de l'emploi.



Viser un diplôme bac +5, c’est donner un cap à sa future carrière, mais c'est aussi une bonne solution pour attendre que l'orage Covid-19 passe alors que de nombreux secteurs comme le tourisme international, le sport sont à l'arrêt ou en phase de restructuration. Une solution à court terme qui favorise une aussi une carrière à long terme.



→ Opportunisme. La crise du Covid-19 pousse de nombreux étudiants vers un Bac+5→ Témoignage. Les étudiants en finance face au "BROVID"→ Atouts. Master, MSc, MBA... un diplôme Bac+5 : pour quoi faire ?→ MBA & Covid-19 : un aménagement du cursus→ Etudier à l'étranger. Quel international cette année ?→ Alternance & Covid-19. Les apprentis presque soulagés→ Interview. Le développement des « hard skills » sont notre priorité.→ Témoignage « Je voulais trouver un terrain professionnel plus large »Mais aussi : Mastères Spécialisés (MS, MSc), Masters, MBA ... quelles différences, quel coût ? Comment choisir ? Définitions et guide...