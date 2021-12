Quels masters proposez-vous ?

Notre offre se compose de 25 masters, que vous retrouverez dans l’ensemble des Sciences Po en France. Les spécialités se regroupent en quatre familles : Europe et International, Droit et action publique, Culture et communication et, pour finir, Management, économie et finance. Cette variété de domaines nous permet d’accueillir, au niveau master, des étudiants venus de divers horizons, Sciences Po, Business Schools, etc. Cela donne aussi une diversité d’ouvertures professionnelles assez incroyable : les services publics, débouché historique des IEP (Instituts d’études politiques), mais aussi l’ensemble du secteur privé : culture, business, industrie…

Quelles particularités à Saint-Germain-en-Laye ?

Nous sommes le dernier né des IEP [NDLR : l’établissement a été créé en 2014] mais nous nous distinguons déjà sur certaines spécialités, en particulier la sécurité. Nous proposons des cursus, en formation initiale ou même continue, dédiés à ces métiers. De plus, nos étudiants ont la possibilité de suivre leur master tout en préparant des concours police/justice : ENM (École nationale de la magistrature), commissaire de police, commissaire des armées et d’autres. Le grand avantage de cette prépa hybride (les contenus sont accessibles en ligne) baptisée « I-EPrépa », est d’accompagner les candidats pendant deux ans de manière progressive vers ces concours, tout en suivant leur master.

Quelles conditions pour intégrer vos masters ?

Spécial Masters - Le Parisien Etudiant

Bac+5 : pourquoi les étudiants sont de plus en plus nombreux à jouer les prolongations



Hélène, Nathan, Séléna : portraits de 3 étudiants qui ont réussi à lier passion et métier au moment du Master