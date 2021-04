Mathématiques en Première Technologique : comment maximiser tes notes en classe et aux 2 évaluations communes

Article écrit par Alain Piller, auteur de nombreux manuels, ex trader, ex maître de conférences à l’université de Paris-Dauphine et fondateur du site freemaths.fr



Selon lui : « en voie Technologique il ne faut pas négliger les Maths qui sont gages de succès pour intégrer une bonne fac, un bon BTS ou une bonne école Post-Bac. »



En première technologique comme en terminale, les mathématiques sont obligatoires. Mais ne t’inquiète pas, je vais te donner des conseils et des astuces pour avoir de bonnes notes dans cette matière.





Le programme de ta série

Conseils et astuces pour avoir de bonnes notes

La structure d’un sujet d’évaluation commune en Maths

Avant tout, saches qu’il existe 8 séries différentes en Techno (STMG, ST2S, STHR, STI2D, STL, STD2A, S2TMD, STAV) et le programme de Maths est fonction de ta série.Les 8 séries ont en commun 5 chapitres :• Automatismes• Statistique et Probabilités• Suites• Fonctions et Dérivées• Polynômes de degré 2 ou 3Un chapitre en plus, uniquement si tu as choisi STD2A :• Activités GéométriquesQuatre chapitres en plus, uniquement si tu as choisi STI2D ou STL :• Trigonométrie• Géométrie• Nombres complexes• Primitives« Avec les mathématiques, il n’y a pas matière à discussion : tu as la solution du problème rédigée avec rigueur ou tu ne l’as pas, ce n’est pas une question de point de vue ! »Donc pour optimiser tes notes en classe et aux évaluations communes, pour chacun des chapitres en Maths de ta série, tu dois avoir entre tes mains :• de tout petits cours synthétiques directement exploitables (juste ce qu’il faut savoir pour faire les exercices),• tous les exercices qu’on peut te poser, classés par ordre croissant de difficulté,• des modèles de rédaction rigoureux pour chaque type d’exercice,• tous les sujets des évaluations communes des années précédentes.C’est ce que te propose freemaths.De plus, pour bien préparer les interros ainsi que les évaluations commune de Première, il est incontournable de s’entraîner en continu sur les sujets des EC tombés par le passé (vos professeurs prennent souvent les exercices des évaluations pour les devoirs sur table).En Maths en voie Techno, tu devras passer deux évaluations communes en première (février et mai) et une en terminale (mai).L’épreuve dure 2 heures et porte uniquement sur les 5 chapitres communs aux huit séries technologiques.Chaque sujet d’évaluation comporte 4 exercices notés sur 5 points.Le 1er exercice est toujours un questionnaire sur le chapitre « Automatismes ». Il est composé de 10 questions pour lesquelles tu devras indiquer la réponse dans une case. Aucunejustification n’est demandée et la machine à calculer est interdite.Chacun des trois autres exercices (machine à calculer autorisée) portent sur un des chapitres suivants :• Statistique et Probabilités• Suites• Fonctions et Dérivées• Polynômes de degré 2 ou 3Les exercices ont toujours la même « tête », donc en ayant fait un maximum d’évaluations et en sachant rédiger avec rigueur la réponse, il est facile d’obtenir une bonne note.

