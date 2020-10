Maths, Sciences... les spécialités les plus choisies par les lycéens

Les maths ont toujours la cote auprès des lycéens - mais un peu moins que l’année dernière. Depuis 2018 et la réforme du lycée, qui a vu la fin des séries du bac en filière générale, les lycéens doivent choisir en première trois enseignements de spécialité, et en garder deux en terminale. En première, le ministère a recensé plus de 400 combinaisons différentes de trois enseignements de spécialité. Mais ce chiffre important ne doit pas masquer que dans nombre de lycées toutes les combinaisons ne sont pas accessibles à tous les lycéens.





Maths et sciences en première

Maths en baisse en terminale

Sur le podium des enseignements de spécialités les plus demandés en première, on retrouve cette année comme en 2019 :> les mathématiques (60,6%)> les sciences économiques et sociales (43,6%)> la physique-chimie (41,5%)> les sciences de la vie et de la terre (39,5%)> l’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (37%)Mais certaines les spécialités scientifiques sont un peu moins demandées cette année qu’en 2019, alors que les spécialités littéraires, elles sont à la hausse, ainsi que la pour la spécialité numérique et sciences informatiques.La combinaison de 3 spécialités la plus demandée reste le trio maths/physique-chimie/SVT, dans une reconstitution pas vraiment surprenante de l’ancienne série S.En terminale, les spécialités reines restent les mêmes cette année que l’année dernière : 20% des élèves ont choisi de garder les spécialités mathématiques et physique-chimie, et plus largement 45% ont opté pour des combinaisons de spécialités scientifiques, parmi les 54 combinaisons différentes recensées par le ministère.Sur le podium des enseignements de spécialités les plus demandés en terminale, on retrouve cette année comme en 2019 les mêmes spécialités qu’en première :> les mathématiques (41%)> la physique-chimie (34%)> les sciences économiques et sociales (33%)> les sciences de la vie et de la terre (27%)> l’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (26%)La spécialité Mathématiques reste en tête des choix des terminales mais elle connaît pourtant un très fort taux d’abandon après la première : 50% d’abandon chez les filles, et 30% chez les garçons. Faut-il y voir la conséquence du haut niveau attendu en spécialité mathématiques, qui avait été dénoncé par certains enseignants au moment de la publication des nouveaux programmes ? “Il est vrai que le programme de la spécialité mathématiques est compliqué, complexe, d’un niveau supérieur à celui qui était attendu en série S, reconnaît cet inspecteur de mathématiques de l’académie de Versailles. Mais il y a aussi un certain nombre de lycéens qui avaient choisi le trio maths/SVT/physique-chimie qui lâchent la spécialité maths pour garder les deux autres et complètent en choisissant de prendre maths complémentaire - ce qui leur permet de ne pas abandonner les mathématiques, sans doute en ayant en ligne de mire Parcoursup et ses critères de tri”.Problème : il n’est pas toujours évident de savoir quelles spécialités sont privilégiées par les classes prépas : spécialité mathématiques, mathématiques complémentaires, ou maths expertes ? Si l’objectif est d’intégrer une classe préparatoire scientifique, les futurs étudiants doivent donc s’informer auprès des CPGE dès la première, pour anticiper leur choix de spécialité en terminale.

Sandrine Chesnel