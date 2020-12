MBA & Covid-19 : un aménagement du cursus

Le prix d’un MBA un tant soit peu réputé peut grimper jusqu’à 90 000 €. Autant dire qu’il répond à une logique d’investissement dans la durée. Et sans surprise, 2020 a été une année particulière.

« Beaucoup de projets ont été reportés au cours du premier confinement, mais refont surface aujourd’hui. La pandémie n’efface pas les nombreux besoins de formation ! », constate Pascale Viala, directrice du Corporate office de Skema. Les participants de son MBA ont en moyenne 40 ans et sont généralement en poste. Ils peuvent donc attendre quelques mois avant de se remettre sur le marché de l’emploi.





Avantages

Mises au point

Pour certains, la période actuelle est l’occasion de booster son CV. « Cette année a été propice à la remise en question », estime Charles Berger, directeur du MBA d’ISC Paris. « Beaucoup pressentent qu’on ne travaillera plus comme avant et veulent s’y préparer. »Heureusement, tout le monde n’est pas rebuté par le distanciel. « Sur le plan pratique, c’est même mieux adapté aux contraintes des professionnels », souligne Sylvie Faucheux, directrice de l’IFG (Institut français de gestion) Executive Education d’Inseec U. Le groupe a basculé tous ses MBA à distance : « Les entreprises cherchent plutôt du présentiel pour leurs formations, mais les individus sont plus ouverts », constate Sylvie Faucheux. Pour elle, pas de doute : « Les nouvelles compétences sont légion… C’est le moment idéal pour évoluer. »Deux points sont difficiles à reproduire en ligne et, pourtant, ils sont le sel d’un MBA : le réseau et l’international. Pour y remédier, les écoles rivalisent d’idées. Côté réseau, « nous essaierons de maintenir tant que possible de petites sessions d’échange physique à Paris », prévoit CharlesBerger. Côté international, « nous formons beaucoup de groupes en mélangeant pour la première fois tous nos campus (France, Californie, Côte d’Ivoire) », précise Sylvie Faucheux d’Inseec U.Dernière incertitude, mais pas des moindres : obtenir un retour sur investissement de son MBA suppose d’avoir de belles opportunités à la sortie. Un programme dure en moyenne 18 mois. Où en sera alors le marché du travail ?

Nicolas Chalon

« S’armer des dernières compétences pour réussir »

3 questions à Nicolas Mottis Directeur de l’Executive master de l’École polytechnique



Qu’est-ce qui distingue votre master d’un MBA ?

Il est, comme un Executive MBA, destiné à des gens qui ont plusieurs années d’expérience professionnelle et dispensé à temps partiel pour s’adapter à leurs contraintes. Ce qui le distingue est clairement son contenu, très axé sur les sciences, la technologie et l’innovation.



À qui s’adresse-t-il ?

D’abord, à ceux qui souhaitent l’utiliser comme accélérateur de carrière. Ensuite, à ceux qui se préparent à occuper une fonction à dimension plus technologique. Dernier profil possible, les entrepreneurs, qui viennent faire mûrir leur projet et s’armer des dernières compétences pour réussir.



Quel est son contenu ?

Pour résumer, nous allons chercher l’état de l’art technologique, découvrir où en est précisément la recherche sur différentes thématiques (digital, IA, transition écologique…) ce qui se passe aujourd’hui dans les laboratoires et qui sera demain dans nos vies. Le tout avec une touche managériale pour être en mesure de piloter des projets.



Quel âge moyen ?

43 ans



Plutôt Français ou internationaux ?

Environ deux tiers de l’Hexagone et un tiers de l’étranger.



Combien coûte cet Executive master ?

52 000 €. Il est, comme un Executive MBA, destiné à des gens qui ont plusieurs années d’expérience professionnelle et dispensé à temps partiel pour s’adapter à leurs contraintes. Ce qui le distingue est clairement son contenu, très axé sur les sciences, la technologie et l’innovation.D’abord, à ceux qui souhaitent l’utiliser comme accélérateur de carrière. Ensuite, à ceux qui se préparent à occuper une fonction à dimension plus technologique. Dernier profil possible, les entrepreneurs, qui viennent faire mûrir leur projet et s’armer des dernières compétences pour réussir.Pour résumer, nous allons chercher l’état de l’art technologique, découvrir où en est précisément la recherche sur différentes thématiques (digital, IA, transition écologique…) ce qui se passe aujourd’hui dans les laboratoires et qui sera demain dans nos vies. Le tout avec une touche managériale pour être en mesure de piloter des projets.43 ansEnviron deux tiers de l’Hexagone et un tiers de l’étranger.52 000 €.

Dossier spécial Masters 2020

La crise du Covid-19 pousse de nombreux étudiants vers un Bac+5

Les étudiants face au "BROVID"

« Je voulais trouver un terrain professionnel plus large »

MSc

Comment choisir ?