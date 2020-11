Meilleures associations étudiantes de France : les lauréats 2020 !

Une énergie a déplacer les montagnes, des événements et des projets uniques en France... les associations étudiantes fédèrent de nombreux étudiants engagés et motivés au sein des grandes écoles et universités.



Véritables piliers de la vie étudiante, la 9e édition de ce Classement, réalisé par le cabinet de conseil ANEO et l'agence Teewii - avec qui Le Parisien Etudiant est partenaire - met en valeur ces associations pour les encourager et mettre en lumière leurs actions.





De nombreux projets annulés

Le coup de projecteur du Palmarès des associations étudiantes

33e édition du Triathlon Audencia à La Baule annulé en septembre malgré 7000 participants chaque année, annulation de la Course Croisière Edhec, annulation aussi des concerts des Enfoiros de l'Insa pour collecter des dons pour les resto du Coeur... l'année 2020 est marquée par l'épidémie de Covid-19 qui aura mis un coup d'arrêt à beaucoup de projets étudiants.Des événements sportifs ou culturels annulés, mais aussi des déplacements pour des missions humanitaires à l'étranger impossibles, la fermeture des campus et des locaux associatifs, interdiction de rassemblement... les associations étudiantes ont eu comme tout le monde une année difficile à gérer. Elles ont dû négocier l'annulation de leur événement phare, raison de vivre de leur association ou relais de financement pour d'autres tout en assurant leur survie. Passant leur année à négocier des avoirs, reports de facture, de subventions ou de partenariats avec leurs fournisseurs tout en maintenant le lien avec leur clients, participants... une année beaucoup moins festive en se concentrant sur le futur et encore plus sur leur engagement sociétal et environnemental.Le classement des meilleures associations étudiantes a lui aussi été chamboulé cette année : la grande finale avec grand oral qui a lieu chaque année à Paris en novembre et qui réunit une centaine d'asso a été annulée en présentiel pour une version plus succincte en ligne. Pas de remise de prix donc cette année, mais malgré cette avalanche de mauvaises nouvelles, nous avons souhaité tout de même rester possitif et constructif, et ainsi remettre une distinction pour 10 associations méritantes qui ont su convaincre le jury sur leur action innovante, sociale, et environnementale tournée vers le monde de demain.Cette année le jury tient à remercier l'implication de tous les étudiants ayant participé au classement tout au long de l'année et souhaite mettre en valeur ces associations :

Le Bureau de l'humanitaire (BDH TBS)

Les associations finalistes dans chaque catégorie

Meilleures associations étudiantes de France - 2020 Catégorie Nom Ecole Effectif Budget (K€) Sociale et environnementale Bureau de l'humanitaire Toulouse BS Toulouse Business

School 50 2 Innovante Handifac Université de

Lille 50 2 Evénementiel et BDE Union des élèves - Art et Métiers Arts et Métiers 22 6800 Service aux entreprises Junior ISIT ISIT Paris 19 N/A Sportive OJO - Organisation des Jeux Omnisports EDHEC Business School 26 240 Journalisme et City guide Le Viking

Neoma Business School 60 50 Culturelle Prépa'Rémois Neoma Business School 17 76 Coup de coeur Schola Africa EDHEC Business School 40 96 Meilleur espoir Animate ICN Business School 17 2 Internationale Unis-Terre Kedge Business School 15 160

Le Bureau de l'Humanitaire de Toulouse Business School tient à son originalité et à sa diversité dans ses projets : chaque projet touche des enjeux, des besoins, et des populations différentes à l’international (Philippines, Burkina Faso, Europe de l’Est…). Également à l’échelle locale avec le projet d'intégration de réfugiés dans la ville de Toulouse. Les étudiants luttent par leurs actions pour l'égalité des chances et promouvoir la solidarité interculturelle et intergénérationnelle.Pour remporter ce titre, le Bureau de l’Humanitaire a su se démarquer par son travail en tant qu’association engagée, qui mène des projets dans le but d’améliorer la société au niveau local et international. Ce titre leur revient aussi et surtout par l’intermédiaire des membres associatifs qui, d’année en année, font évoluer cette association. Ils contribuent quotidiennement à son développement pour accroître son impact sur notre société et celle de demainVoici la liste des 10 associations "méritantes" distinguées dans chaque catégorie du classement.

Les membres de l'association étudiante : BDH TBS Bureau de l’humanitaire

Méthodologie du classement des associations étudiantes

Les associations ont été évalué durant toute l’année 2020 au travers de la réalisation de plusieurs livrables (dossier associatif, réalisation de vidéos, de fiches synthèses, et concours de like sur les réseaux sociaux) mettant en lumière les projets associatifs étudiants et suivant des critères de notations précis basés sur le fond, la forme, et des critères en lien avec la vision de cette édition 2020 : « Le Classement des Associations met en lumière l’action innovante, sociale, et environnementale des associations étudiantes qui contribuent à la création du monde de demain ».