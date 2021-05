Métiers. Comment le secteur de la communication se transforme ?

Comment voyez-vous les métiers et l’employabilité dans le secteur de la communication dans les mois à venir ?

Plus que jamais, la communication et ses métiers joueront un rôle central dans les organisations. Ils sont au cœur de la création de valeur et de l’innovation. Ces périodes chahutées sont propices aux changements et nouveautés. Bien sûr, les métiers actuels vont évoluer, certains vont s’enrichir (avec le digital par exemple, ou bien le design d’expérience). D’autres vont se vider pour renaître sous une autre forme, forcément enrichie.

En quoi cette période de crise sanitaire a impacté le secteur ?

Les situations contraintes vécues par les étudiants, les professeurs et les entreprises encouragent à transformer les difficultés en opportunités. Le digital et le distanciel constituent une voie d’innovation formidable. Les limites géographiques s’estompent. Le rôle et la place des séances en présentiel sont à repenser. Les murs de l’école sont plus que jamais un repère, symbole de stabilité et de réassurance, dans un monde où aucune autre dimension ne peut se vanter d’être stable.

Comment votre programme grande école évolue ?

Nous organisons les formations autour de 5 grandes spécialisations, qui mènent à 5 principaux métiers : communication internationale, transformation digitale, influence et réputation, innovation et planning stratégique, création. Les doivent se plonger désormais dès la 1ère année dans ces univers pour vivre plusieurs expériences immersives. Ils pourront ainsi mieux choisir leur spécialisation. Cette 1ère année apportera aussi les compétences et fondamentaux indispensables à tout communicant qui prétendra à des postes à responsabilité.

Consultez aussi :

Guide métier : Marketing, publicité, Communication

Iscom : fiche école dans notre annuaire de formation

Annuaire des écoles en communication en France