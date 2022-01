Métiers : designers, créatifs et apprentis... formule gagnante

Quand elle a commencé ses études, les candidats à l’apprentissage ne se bousculaient pas aux portes des écoles. Léna Vincent voit pourtant tout de suite l’intérêt d’apprendre le design en alternant périodes théoriques et pratiques.



« J’ai opté pour un BTS en Design produit, avec une première expérience en entreprise parfaite pour entrer dans le métier : la conception de doudous pour les enfants », se souvient-elle. Séduite par ce premier cycle, elle décide de prolonger ses études sur le même modèle à l’École de design Nantes Atlantique. Une année, puis deux autres, jusqu’au master 2 qu’elle suit actuellement. « Je ne serais sûrement pas allée aussi loin sans l’alternance. D’abord, pour des raisons financières, mais aussi pour la richesse des expériences vécues », explique Léna.



L’apprentissage lui a permis de connaître, après l’épisode doudous, une immersion bien différente dans un groupe tentaculaire, Thalès. « Là, j’ai beaucoup appris sur la vie en entreprise, le relationnel et les outils professionnels », confie-t-elle.



Aujourd’hui designeuse chez Atlantic, entreprise spécialisée dans le confort thermique basée à La Roche-sur-Yon, Léna estime qu’elle a désormais toutes les cartes en main : « Plusieurs années d’expérience et bientôt le diplôme d’une école reconnue, cela vous donne toute la confiance nécessaire ».





Question de rythme

ZOOM | Le design au top avec l'alternance



Le design est une discipline visant à créer des objets ou des environnements (sites web, applications mobiles) de préférence esthétique, mais surtout adaptées à leur usage. Une matière concrète, qui répond à des problématiques réelles. Pas surprenant, donc, que les écoles de design plébiscitent l’alternance, où l’étudiant applique directement en entreprise ce qu’il a appris en cours.

Chez CY École de design, lancée en septembre dernier au sein de CY Cergy Paris Université, l’alternance concerne les étudiants de 4e et 5e année. Après trois ans dédiés à l’acquisition des savoirs, « il s’agit de vous préparer, en tant que designeur, à revendiquer et assumer des positions de responsabilité dans ces organisations en vous donnant les codes, les savoirs et les méthodes pour le faire », annonce l’école. Un savant mélange de théorie, de pratique et de savoir-être en entreprise.

En design, l’alternance est possible à plusieurs niveaux d’études :



Après le bac

- Les BTS (brevet de technicien supérieur), en deux ans, sont souvent dispensés en alternance.

- Les bachelors, en trois ans, sont proposés dans une quinzaine d’écoles de design en France. L’alternance est généralement possible en 3e année.



En bac +2

La licence professionnelle Métiers du design dure un an. Ouverte après un bac +2, elle est dispensée en université et compte quatre mentions (spécialités) possibles : graphisme, objet, espace, numérique.



Après un bac +3

Les écoles d’art et de design sont près d’une centaine en France et offrent des cursus jusqu’à bac +5. À l’instar de CY, la majorité d’entre elles proposent les deux dernières années en apprentissage, comme l’École de Condé (implantée dans huit villes de France), les Gobelins (Paris), l’École de design Nantes Atlantique, MJM Design, etc.

