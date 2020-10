Métiers créatifs. Salariat ou freelance... et si je travaillais autrement ?

Beaucoup de profils créatifs ne conçoivent pas le salariat comme un modèle à suivre. Si bien que la gig economy – de l’anglais gig, d’ordinaire utilisé pour évoquer les dates de concerts de musiciens, courant de cachet en cachet – est devenue incontournable. Selon l’étude Millenials Survey du cabinet de conseil Deloitte, 80 % des jeunes de la génération Z envisageraient de travailler ainsi.

Martine Kowal a créé en 2001 la première agence de freelances créatifs en France : CreativLink. Selon elle, « ce n’est pas un statut que ces profils recherchent, mais d’abord la liberté de pouvoir répondre à toute opportunité qui se présente. » Travailler comme salarié quelques mois, puis passer en autoentreprise pour effectuer une mission. « Leur carrière est entrecoupée de périodes de salariat et de freelance », observe-t-elle. Chefs de projet, graphistes, concepteurs-rédacteurs, webdesigneurs, motion designeurs : les profils présents chez CreativLink, autrefois très artistiques, sont plus diversifiés aujourd’hui, « avec une palette de compétences techniques apportées par le digital », explique Martine Kowal. Une répartition que l’on retrouve dans les chiffres. D’après l’étude menée par la communauté de freelances Malt l’année dernière, la première fonction chez les freelances en France est celle de développeur. Mais viennent tout de suite après des professions plus créatives : graphistes, designeurs, tra-

ducteurs et rédacteurs.





Le réseau d’abord

Et de l'expérience aussi

« Depuis le confinement, la peinture revient fort »



Quel a été votre parcours ?

Après le lycée, j’ai effectué une année préparatoire afin de pouvoir intégrer une école d’art. À l’époque, je me voyais plutôt faire de l’animation. L’ECV Lille m’a permis de découvrir la réalité des métiers de la création. Je me suis alors tournée vers la communication visuelle, tout en disposant d’une formation assez complète pour répondre à des projets de webdesign ou même d’édition.



Vous êtes-vous lancée tout de suite en indépendant ?

J’ai d’abord travaillé pendant deux ans en agence de publicité, en tant directrice artistique. Mais ce métier s’est peu à peu éloigné du graphisme, et le volume de travail était énorme. Je me suis dit : Si je mettais la même énergie au service de mon propre projet, je suis sûre que je réussirais.

Je me suis lancée. Comme j’avais une base de clients, les premiers temps ne m’effrayaient pas. Mais j’ai dû apprendre à me structurer, gérer l’administratif, le commercial…



Aujourd’hui, vous faites exclusivement de la peinture ?

Je m’étais un peu éloignée de la peinture, puis me suis reconcentrée dessus, d’abord à titre personnel. Comme, depuis un an, cela a bien décollé, je ne fais plus que ça : couvertures d’albums, projets divers pour des marques… Toujours en freelance, bien sûr.

J’ai de la chance, depuis le confinement la peinture revient très fort dans la communication visuelle des marques. Mes conseils aux étudiants ? Prenez le temps de réfléchir, suivez votre intuition et travaillez beaucoup !

Le Parisien Etudiant - octobre 2020

Comment transmettre efficacement des connaissances ?