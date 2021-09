Microsoft Surface : Ventes flash à saisir sur les PC portables à la Fnac

À l’occasion de la rentrée, La Fnac met en avant une opération vente flash autour des ordinateurs portables de Microsoft. Au programme, de belles remises sur les différentes références d’appareils Surface.



Si vous êtes toujours à la recherche d’un ordinateur portable pour bien démarrer la rentrée, mais que vous ne savez pas vers quel modèle vous tourner, c’est qu’il est peut-être temps de vous intéresser aux machines de la gamme Surface de Microsoft. Ces ordinateurs sous Windows 10 s’affichent en promotion sur le site de La Fnac : on en trouve de différents types, du laptop léger et performant au modèle hybride qui se transforme en tablette tactile quand vous en avez besoin. La vente flash en cours sur la plateforme du cybermarchand permet non seulement de réaliser une économie intéressante sur l’achat de l’ordinateur de votre choix, mais, en prime, vous bénéficiez de bons plans supplémentaires, comme 40€ de remise pour l'achat simultané de votre Surface et de Microsoft 365 Famille, ou encore sur des accessoires supplémentaires. La Fnac offre la livraison à domicile du modèle de votre choix. C’est le moment d’investir pour un Microsoft Surface.

Un pack Microsoft Surface Pro 7 à prix attractif à la Fnac

Le PC ultra-portable Microsoft Surface Laptop Go aussi en promotion

La Surface Pro 7 est l’une des machines les plus populaires du catalogue de Microsoft : il s’agit d’un PC portable hybride, qui prend la forme initiale d’une tablette tactile de 12,3 pouces sous Windows 10, qu’il est possible d’utiliser comme un ordinateur avec les accessoires adaptés. Et, justement, La Fnac propose actuellement un pack rassemblant une Microsoft Surface Pro 7, un clavier Microsoft Type Cover, une souris Microsoft Surface Mobile Mouse ainsi qu’un stylet Microsoft Surface Pen, le tout pour 1299,99 euros au lieu de 1719,99 euros. Cet ensemble est totalement clé en main, puisqu’il permet d’utiliser la Surface Pro 7 comme un ordinateur portable grâce au clavier et à la souris Bluetooth, et le stylet assure une précision optimale lors de l’utilisation du clavier tactile.La Surface Pro 7 en elle-même embarque un processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire vive, ainsi qu’un SSD de 256 Go. Il s’agit donc d’une machine performante, qui peut non seulement vous accompagner au quotidien pour travailler, mais également pour vous divertir. Vous avez accès aux mêmes logiciels et applications que sur un ordinateur traditionnel, puisque la version de Windows 10 équipée est exactement la même. Une solution adaptée à de nombreux besoins.Si, pour vous, un ordinateur portable se doit d’intégrer un clavier natif, alors vous pouvez vous tourner vers le Microsoft Surface Laptop Go. Il s’agit d’un ultrabook sous Windows 10 S, léger et performant, mais aussi accessible durant la vente flash de La Fnac : il affiche une remise de 15%, qui fait passer son prix de 799,99 euros à 679,99 euros. Trois coloris sont disponibles : platinum, ice blue et sandstone. Pour ce prix, vous profitez d’une configuration dotée d’un processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Surface oblige, l’écran de 12,4 pouces intégré à la machine est tactile.Le Microsoft Surface Laptop Go embarque également des connectiques USB-C Bluetooth 5.0 et WiFi 6 ainsi qu’une webcam et un microphone. L’un des points forts de cette machine est incontestablement son poids de seulement 1,1 kg, ce qui est rare pour un ordinateur portable, y compris pour un ultrabook. Il s’agit donc d’un modèle parfait si vous avez besoin de l’emporter partout avec vous, mais que vous ne voulez pas alourdir votre sac et que votre budget est serré.