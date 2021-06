Mobilité étudiante. Et si je changeais de région ?

De la capitale néerlandaise au chef-lieu de l’Aube, Troyes, il y a un petit trajet, que Perrine Villette a décidé d’emprunter : « Mes parents sont français, expatriés aux Pays-Bas. J'y ai passé toute ma scolarité et n'allais en France que pour les vacances. Je voulais enfin découvrir mon pays autrement », explique-t-elle.

Le cursus qu’elle compte suivre n’est pas si fréquent et très exigeant : un double diplôme ingénieur-architecte, six années d’études. Elle en cible deux, un à Paris, l’autre à Troyes, à l’ESTP (École supérieure des travaux publics).





Trouver l’équilibre

S’installer ? Pas si dur !

L’appel du large

« Saint-Étienne nous inclut dans tous les événements locaux »

Rencontre avec Monika Olszak Étudiante en 4e année à l’ESADSE (École supérieure d’art et de design de Saint-Étienne)



Avant de poser ses valises dans la Loire, Monika, originaire de Pologne, avait déjà passé plusieurs années en France, à Dijon, puis Paris. Sa première impression en arrivant à Saint-Étienne ? « Compliqué. Tout était fermé à cause de la crise. Je me suis demandé ce que je faisais là. Mais, depuis, j’adore », confie-t-elle. Pas un instant, elle ne regrette la vie parisienne où, acceptée dans une très prestigieuse école d’art, elle aurait pu rester : « C’était un choix difficile, mais tout est si cher à Paris que je me suis décidée à partir et je ne suis pas déçue. La qualité de vie est incomparable et l’école est géniale. »



De l’espace !

Pour une étudiante en design, cette ville à l’histoire industrielle est synonyme d’espaces à conquérir et de projets à organiser. « Entre la Cité du design

et la Métropole, Saint-Étienne nous inclut dans tous les événements locaux. » Ici, elle sent avoir un réel impact. « Les projets que nous menons peuvent être concrétisés. À Paris, la plupart restent fictifs. » Friches, immeubles, espaces post-industriels : « Quand on cherche un lieu intéressant pour organiser un shooting photo, un concert ou un festival, on le trouve », se réjouit Monika, qui apprécie tant la ville que « sa campagne magnifique, les produits de qualité et les gens, surtout. » Dans son métier de graphiste, qu’il est possible d’exercer à distance, sans oublier le bassin d’emploi lyonnais à seulement 40 minutes, elle voit la possibilité de rester un long moment dans « sa » ville. Avant de poser ses valises dans la Loire, Monika, originaire de Pologne, avait déjà passé plusieurs années en France, à Dijon, puis Paris. Sa première impression en arrivant à Saint-Étienne ? « Compliqué. Tout était fermé à cause de la crise. Je me suis demandé ce que je faisais là. Mais, depuis, j’adore », confie-t-elle. Pas un instant, elle ne regrette la vie parisienne où, acceptée dans une très prestigieuse école d’art, elle aurait pu rester : « C’était un choix difficile, mais tout est si cher à Paris que je me suis décidée à partir et je ne suis pas déçue. La qualité de vie est incomparable et l’école est géniale. »Pour une étudiante en design, cette ville à l’histoire industrielle est synonyme d’espaces à conquérir et de projets à organiser. « Entre la Cité du designet la Métropole, Saint-Étienne nous inclut dans tous les événements locaux. » Ici, elle sent avoir un réel impact. « Les projets que nous menons peuvent être concrétisés. À Paris, la plupart restent fictifs. » Friches, immeubles, espaces post-industriels : « Quand on cherche un lieu intéressant pour organiser un shooting photo, un concert ou un festival, on le trouve », se réjouit Monika, qui apprécie tant la ville que « sa campagne magnifique, les produits de qualité et les gens, surtout. » Dans son métier de graphiste, qu’il est possible d’exercer à distance, sans oublier le bassin d’emploi lyonnais à seulement 40 minutes, elle voit la possibilité de rester un long moment dans « sa » ville.

Post Bac - préparer sa rentrée 2021

Trouver sa formation

Parcoursup : ça repart !

Mobilité étudiante.

Budget.

Logement étudiant

Jobs étudiants.

Job d'été

Ecoles du numérique

Orientation.

Université

Résultats du Bac 2021

Résultats du Bac