MBA (Master of Business Administration) et MS (Mastères spécialisés) sont connus pour leur large diversité d’étudiants. Ici, des manageurs de 50 ans et de jeunes ingénieurs côtoient juristes, designers ou simples étudiants. Le tout dans une classe d’une trentaine de participants.

Pour les écoles, « l’enjeu est de créer une forte émulation entre toutes ces personnes », admet Catherine Chassanite, responsable des formations MBA à Audencia BS. Dans la version à temps plein de ce cursus (il existe aussi un Executive MBA à temps partiel), les participants ont en moyenne six ans d’expérience professionnelle.





Plancher sur de vrais cas

Changer ensemble

« Chacun apporte son regard et ses connaissances »

Témoignage de Noémie Novak Étudiante à l’EM Normandie, campus du Havre



Découvrir d’autres cultures et manières de penser, c’est ce qu’apprécie Noémie Novak à l’EM Normandie : « Je suis moi-même littéraire à l’origine, pas du tout business », précise-t-elle.

Souhaitant d’abord devenir chercheuse en histoire de l’art, elle intègre une fac d’histoire, « dont le format ne me convenait pas du tout. Je me sentais bien trop seule ! », se souvient-elle. D’autant plus qu’elle rêve d’un cursus plus ouvert à l’international. Sa licence et sa réussite au concours lui permettent d’intégrer l’EM Normandie en 3e année de bachelor, puis en master.



Littéraire-comptable

« Je me suis retrouvée dans une filière entièrement anglophone, avec beaucoup d’étudiants expatriés. Exactement ce que je cherchais. » Pour cette littéraire, le changement va au-delà des nationalités : « Presque tous font de l’économie ou de la comptabilité depuis des années. Moi je n’en avais jamais entendu parler », sourit Noémie. Mais l’intégration se passe au mieux, les professeurs de l’école étant habitués à accueillir des profils scientifiques, littéraires ou économiques. « Chacun apporte son regard et ses connaissances. De plus, le Covid a créé des liens forts entre nous. » Son master, appelé « Global Track », est toujours en anglais et pour Noémie, enfin, l’expatriation approche. Ce sera au second semestre et « bien que la pandémie nous ait appris à ne pas nous réjouir trop tôt, je devrais partir en Corée du Sud ». Nouvelle immersion dans une autre culture.

