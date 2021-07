Nabilla est de retour en France pour son mariage

Ce mardi 6 juillet, Thomas Vergara et Nabilla officialiseront une nouvelle fois leur union. La cérémonie se déroulera en France, au château de Chantilly, et sera entièrement filmée pour être diffusée sur Amazon Prime Video.



Désormais installée à Dubaï avec son compagnon Thomas Vergara et leur fils Milann, Nabilla se dit très heureuse de revenir dans son pays natal pour son mariage. En effet, la jeune femme est de retour en France depuis le samedi 3 juillet et elle n’a pas hésité à partager son bonheur avec ses fans. Ces derniers sont d’ailleurs impatients d’assister à l’union de Nabilla et Thomas, qui sera bientôt visible sur Amazon Prime Video. Organisée au château de Chantilly, la cérémonie s’annonce grandiose. Ce superbe domaine historique est en effet capable d’accueillir jusqu’à 10 000 personnes. De plus, il semblerait que le couple star de la télé-réalité n’ait pas lésiné sur les moyens pour célébrer une nouvelle fois leur amour, déjà officialisé à Londres en 2019.





Nabilla et Thomas Vergara se marient au château de Chantilly

Si l’influenceuse nage dans le bonheur, son compagnon semble bien plus stressé. Après 6 mois de préparation, Thomas Vergara s’est notamment plaint du “casse-tête” que représentaient les finitions. Heureusement, le couple a pu compter sur Morgane Languille pour organiser au mieux cette cérémonie symbolique. Le petit Milann, né en octobre 2019, pourra cette fois assister au mariage de ses parents. Il est d’ailleurs arrivé samedi dernier en France, en même temps que sa célèbre maman. Après avoir connu beaucoup de hauts et de bas, le couple semble aujourd’hui solide et la jeune femme se dit “trop heureuse”. Les spectateurs pourront quant à eux découvrir le mariage de Thomas et Nabilla sur Amazon Prime Vidéo, comme l’a confirmé Christophe Tardieu, président du domaine de Chantilly.