« Nos alternants sont accompagnés au quotidien dans cette période difficile »

Un secteur qui continue à recruter malgré le contexte actuel, et qui réclame de la part des écoles le renforcement d’un accompagnement dédié pour garantir la réussite de tous. Eléments de réponse avec Eric Depond, DG L’École supérieure de la banque





L’alternance dans le secteur bancaire a-t-elle pâti de la crise sanitaire ?

La crise sanitaire a touché l’ensemble de l’économie. Cependant, le secteur bancaire recrute toujours, et notamment en alternance. Cela représente plus de 10 000 alternants chaque année, tous métiers confondus. Et ces chiffres n’ont pas baissé en 2020/2021. Il est important de souligner que les établissements bancaires en étant désignés comme des « opérateurs d’importance vitale », au début de la crise sanitaire, ont démontré leur rôle primordial au bon fonctionnement de notre économie auprès des entreprises comme des particuliers. La proximité sous toutes ses formes – en agence, au téléphone, sur internet… - qui constitue une valeur clé de la relation client a également été renforcée par la crise, confirmant la place essentielle du Conseiller bancaire. Plus de 4 000 postes en alternance, préparant à ces métiers, sont à pourvoir au sein de nos formations partout en France.

En quoi l’alternance est-elle toujours un moyen privilégié pour accéder à ce secteur ?

L’alternance est, et reste, la voie royale pour intégrer le secteur bancaire. Un recrutement sur quatre se fait en effet en alternance. Ces formations offrent par ailleurs de nombreux avantages à nos étudiants. Le premier d’entre eux, c’est qu’en plus de son diplôme, l’alternant acquiert une expérience professionnelle précieuse sur le marché du travail. Cela se ressent dans le taux d’intégration dans l’emploi qui est de l’ordre de 87 % chaque année, hors poursuite d’études. De plus, nos étudiants sont des salariés du secteur bancaire et à ce titre perçoivent une rémunération durant leur année de formation, élément important surtout en cette période de crise pendant laquelle les jobs saisonniers se font malheureusement très rares. En intégrant le secteur bancaire, ils accèdent à des métiers nombreux et divers, qui ouvrent de grandes perspectives d’évolution au sein d’un secteur innovant et parmi les plus gros pourvoyeurs d’emploi en France. Une vraie chance pour nos jeunes !

Comment votre école s’est adaptée à la situation et aux besoins des jeunes ?

Guide spécial Alternance - Avril 2021