« Notre objectif est de former des leaders de la transition écoresponsable »

Si son campus est moins rempli que lors des rentrées précédentes, les ambitions de Montpellier Business School (MBS) sont intactes : renforcer son influence, locale comme internationale, et s’appuyer sur ses valeurs pour former des précurseurs.



La rentrée 2020 fera date dans tout l’enseignement ; la Grande école montpelliéraine n’échappe pas à la règle. Pour respecter les contraintes sanitaires, MBS a fait le choix d’accueillir en priorité ceux qui ne connaissaient pas encore son campus, soit les étudiants de première année en Bachelor et en Programme Grande École (PGE). « Il est très préférable de découvrir son école et sa promotion physiquement », souligne Bruno Ducasse, directeur général de MBS. Quelques 2e année, aussi, « dont une partie choisissent l’alternance. Ils sont donc souvent en entreprise, ce qui nous laisse de la place pour accueillir le reste de la promotion en toute sécurité », explique-t-il. Les autres commenceront donc à distance, en attendant que la situation évolue.





L’accélération du e-learning

Le pouvoir de l’inclusion

Plus d’international

Nouveau campus en 2024

L’alternance comme fer de lance



L’apprentissage est indissociable de la Grande école montpelliéraine. Près de la moitié de ses étudiants (1 500 sur 3 500), optent pour ce système, à la fois gage d’ouverture sociale et d’employabilité. « Pilier du développement de MBS, le succès de l’alternance ne se dément pas, du côté des étudiants, mais aussi des entreprises », confirme Bruno Ducasse. Avec des nouvelles rassurantes de la part de ces dernières : après une pause pendant le confinement, la signature des contrats a bien repris. « Nous atteindrons encore nos objectifs cette année », se réjouit-il.



