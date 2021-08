Nouvau Campus pour l'EM Normandie. « Une antre de vie et de EdTechs »

3 questions à Elian Pilvin Directeur général d’EM Normandie





Pourquoi ce nouveau site parisien ?

Le temps était venu de déménager notre campus de Paris [dans le quartier du Ranelagh, ndlr] qui devenait petit, victime de son succès. C’était l’occasion pour nous de réfléchir au campus de demain. La crise sanitaire a fait voler en éclat bien des idées sur l’enseignement, à commencer par la notion d’espace d’apprentissage : peut-il encore être une salle de classe fermée, ou doit-on multiplier les espaces collaboratifs, expérientiels, de prototypage et de création ? La notion de classe se transforme radicalement. Avec ce nouveau campus, nous souhaitons aussi pousser l’idée de modularité dans ses retranchements et le faire évoluer avec nous au fil des ans.



Comment avez-vous choisi cet endroit ?

Nous avions plusieurs pistes en tête mais, quand nous avons eu connaissance de ce projet, cela nous a semblé une évidence. Le quartier, à 100 m de Paris, est la combinaison d’un lieu de travail, avec une forte densité de sièges sociaux de grandes entreprises (L’Oréal, Bic, Etam et bien d’autres), de startups et, ce qui est tout aussi important, de vie. La ville est passionnante car en pleine transformation, à l’image de la société. De plus, participer à sa construction nous a permis d’être partie prenante de sa conception, pour imaginer un campus qui s’adapte pleinement à nos usages, ainsi qu’à notre démarche de développement durable (le campus est à énergie positive).

Quels publics accueillera-t-il ?

A terme, tous nos programmes pourront être dispensés là-bas : Programme grande école, BBA, MBA, Mastères spécialisés et les masters of science (MSc). Il sera d’abord une belle porte d’entrée pour les étudiants internationaux qui souhaitent venir à Paris, ainsi que pour la formation continue des professionnels qui exercent en Île-de-France. Au total, 3 000 étudiants pourront être présents simultanément, ce qui dépasse la capacité de nos sites du Havre et de Caen. Au-delà des programmes, ce site rassemblera tout ce qui fera la richesse étudiante de demain, de l’incubateur aux salles de détentes, espaces de co-working, design thinking… Une antre de vie et de EdTechs.

propos recueillis par Nicolas Chalon